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§ NG.kz
Программу по изменению голоса использовал подросток в Рудном, чтобы пошутить о заложенной бомбе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38081
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение от 30-летнего мужчины о том, что в доме по улице 40 лет Октября, где он проживает, якобы заложена бомба, поступило на пульт 102 ЦОУ Рудного 17 февраля. Сегодня, 20 февраля, пресс-служба ДП рассказала о расследовании этого дела.
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§ Змея Подколодная
Re: Программу по изменению голоса использовал подросток в...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.02.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понимаю людей, которые это делают))) Каждый раз виновника находят, привлекают. Плюс ко всему, возмещать ущерб, при чем кругленькую сумму. Может это болезнь? Ну есть же клептоманы и т.д., вот и пранкеры тоже) Что ими движет? Может голоса какие- позвони,позвони) :-)
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§ сайлау курманов
Re: Программу по изменению голоса использовал подросток в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3530
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.02.20 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно возраст понизить для ответственности. Всё дивлюсь, чем думали депутаты когда запрещают пиво до 21 года. Многие уже по два раза женились, детей раскидали по свету, а им пиво нельзя пить, ну не дебилы, а?
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§ 5555
Re: Программу по изменению голоса использовал подросток в...
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 19.02.20 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
а им пиво нельзя пить, ну не дебилы, а?

Если разбираться непредвзято. То запрещено продавать лицам младше 21 года. А так пусть пьют... никто не запрещает. Только вот пусть не появляются в нетрезвом виде в общественных местах и не нарушают там общественный порядок. А так пусть пьют наздоровье..... :-) Я так думаю закон был изначально задуман как ограждение от спаивания населения....Просто сейчас он стал немного неактуальным, поэтому смотрится странно.
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