Цитата: сайлау курманов:

а им пиво нельзя пить, ну не дебилы, а?

Если разбираться непредвзято. То запрещено продавать лицам младше 21 года. А так пусть пьют... никто не запрещает. Только вот пусть не появляются в нетрезвом виде в общественных местах и не нарушают там общественный порядок. А так пусть пьют наздоровье..... Я так думаю закон был изначально задуман как ограждение от спаивания населения....Просто сейчас он стал немного неактуальным, поэтому смотрится странно.