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≡ Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в зале Jastar Saraiy сегодня, 17 февраля. По традиции глава региона рассказал о социально-экономическом развитии области и о росте производства продукции по всем показателям.
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§ Добринцофф
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7067
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.02.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Т.е. по моему мнению, если новость получает обсуждение среди населения,

А вам не кажется ,что вся эта деятельность по переводу стрелок напоминает деятельность властей по переименованию.
Вы с юджиным критикуете власть,но сами действуете такими же методами.
Сначала из ничего создаёте проблему,потом появляется инициативная группа которая с трудом со всей области в которой проживает 825000 человек,набирает еле как 3000 подписей.
Потом вы не спрашивая причисляете всех кто работает и учится в первую смену в лигу согласных.
Так чем вы лучше их?
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