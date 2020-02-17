Добринцофф Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона? #75





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7067

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:18 Цитата: Тот самый:

Т.е. по моему мнению, если новость получает обсуждение среди населения,

А вам не кажется ,что вся эта деятельность по переводу стрелок напоминает деятельность властей по переименованию.

Вы с юджиным критикуете власть,но сами действуете такими же методами.

Сначала из ничего создаёте проблему,потом появляется инициативная группа которая с трудом со всей области в которой проживает 825000 человек,набирает еле как 3000 подписей.

Потом вы не спрашивая причисляете всех кто работает и учится в первую смену в лигу согласных.

Так чем вы лучше их?