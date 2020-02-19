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≡ "Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние автобусных остановок жалуются жители Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние автобусных остановок жалуются жители Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото и видео остановок прислали на аккаунт "НГ" в Инстаграм наши подписчики.
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§ Козлов я
Re: "Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 782
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.02.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Сергей_я
Re: "Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2863
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.02.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так изначально было ясно, что эти скоречники ставили не для людей, а для того, что б бабки попилить. Вот и результат. Кто там ныл мол старые остановки плохие, глухие, в них ходят в туалет. Надо открытую делать. Вот вам сделали. Рады вы теперь? Особенно в дождь/снег/ветер??
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§ Добринцофф
Re: "Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7067
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.02.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне всегда интересно,что могут предложить жалобщики,взамен.
Какой должна быть по их мнению хорошая остановка?
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§ Поедатель
"Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние автобусных остановок жалуются жители Костаная
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 19.02.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она просто должна быть)
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* alex_60
Re: "Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7246
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Мне всегда интересно


проведи на своей "работе" опрос,
нравятся ли "работникам трудовых коллективов ЗТБ и Кустаная"
поломанные остановки без крыш.
и боковых щитов.
я даже ответ знаю.
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