Сергей_я Re: "Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2863

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:47 Ну так изначально было ясно, что эти скоречники ставили не для людей, а для того, что б бабки попилить. Вот и результат. Кто там ныл мол старые остановки плохие, глухие, в них ходят в туалет. Надо открытую делать. Вот вам сделали. Рады вы теперь? Особенно в дождь/снег/ветер??