Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 18:02
Отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в зале Jastar Saraiy сегодня, 17 февраля. По традиции глава региона рассказал о социально-экономическом развитии области и о росте производства продукции по всем показателям. Читать новость
Но как забавно и стрёмно сегодня выглядели прикормленные местные сми, которые не стали публиковать выступление инициативной группы по многолетней проблеме и нервозную реакцию акима на него, а выдали мнение Князева, прям как заключение экспертной комиссии. В то время, как на руках у инициаторов ВОЗВРАЩЕНИЯ времени, переведя стрелки единожды... для В.Мелеховой повторю, ЕДИНОЖДЫ, а не туда-сюда, имеется заключения ТРЁХ институтов с рекомендацией вернуть географическое время. P.S. не виноватые они, их заставили...
Вот оно государственное мышление. Видать мне не дано. Вот как они глубоко-далеко мыслят! Как они так могут? Вот я б никогда не сообразил, когда где какие решения принимать. Когда, улицы-города переименовать, нате-согласны. Когда иностранные машины поблажки зделать, мы говорит-подумаем. А когда время вернуть, нет, на это мы пойтить не можем! На надо посоветоваться.. Вот ведь, какие мудрые, среди наших бастыков. Ведь вот всегда знают где какие решение правильно принять... Ну, голова! Всмысле, головы...
А как Вы объясните, что в зените солнцестояния, тень от перпендикулярного предмета (дерево или воткнутая в землю палочка) на юг, то есть полдень в 12.00 как бы должен быть. поспрошайте там на складской
elektron: А как Вы объясните, что в зените солнцестояния, тень от перпендикулярного предмета (дерево или воткнутая в землю палочка) на юг, то есть полдень в 12.00 как бы должен быть. поспрошайте там на складской
Никак,меня итак сегодня из 20 опрошенных ,человек 10 послали куда подальше,с комментариями"тебе чё совсем делать не х..." Если я завтра начну у них спрашивать про стояние палочки в 12 часов,они меня в дурашку сдадут.
yudjin: а это и есть главный аргумент - большинству надо его природное время!
Большинству по барабану и сегодняшний мой опрос подтверждает это,люди ни за ни против им не интересна эта тема, есть другие проблемы которые гораздо существеннее перевода стрелок.Они и на ваших листах подписывались,только что вы отстали от них,ну и ещё может быть некоторые и вправду поверили, что спать можно будет больше на целый час. Даже если завтра вы добьётесь своего,основная часть населения воспримет это как должное,ну надо так надо. В СССР же никого не спрашивали,тупо переводили стрелки два раза в год и всё. Мне кстати по большому счёту то же пофигу,шторы в спальне ,супер светонепроницаемые,даже днём можно спать в полной темноте,а в салоне своего грузовичка я свет сделал,так что дерзайте.
yudjin: имеется заключения ТРЁХ институтов с рекомендацией вернуть географическое время.
А ещё есть заключения трёх институтов,что человек должен питаться 5 раз в день небольшими порциями-это то же очень полезно. Работать надо никак не больше 7-8 часов в день и строго 4 дня в неделю. Минимум раз в год надо посещать санаторий. И ещё много много чего полезного могут порекомендовать эти институты и что толку,где кто и каким образом будет выполнять эти рекомендации?
Добринцофф: Большинству по барабану и сегодняшний мой опрос подтверждает это,люди
Цитата:
Добринцофф: меня итак сегодня из 20 опрошенных
По барабану (всё равно) - это не ЗА и не ПРОТИВ, т.е. их мнение можно и не учитывать. На деле Ваш опрос - это 20 человек одной профессии, т.е. это даже не срез общества. В акимате опросите - все будут против. А сходите утром в любой детсад или школу и опросите там - будут за возврат области её времени, организации, работающие с 8 утра наверняка тоже. И таких людей в области будет в разы больше.
Вчера КН и Алау публиковали в инстаграммах своих новость из Тенгри, почитайте комменты, большинство за перевод. Есть те, кто против. Некоторые обосновывают почему. Но и невежд хватает (тех кому пофиг в нецензурной форме) или тех, кто думает, что возвращают сезонные переводы времени.
Цитата:
Добринцофф: В СССР же никого не спрашивали
Много раз уже говорили, что при СССР было правильное время здесь, комфортное для большинства, его и хотят вернуть. Почитайте про историю времени в Кустанайской области. Интересный вопрос.
Добринцофф: Ну какие все,о чём вы? В 8 утра уже под дверью народ стоит,кому хлебушек ,кому сигарет надо.
Согласен, не все, а большинство. Просто у меня рядом с домом ни одного такого нет. По городу тоже большинство или с 9 до 6, или с 10 до 7. Когда-то жил на Доме Печати, там Зелёный уже с 7 утра работал, но таких магазинов очень не много.
Цитата:
Добринцофф: Ну тут всё понятно,альтернативы солнечному свету нет,вы домой если в темноте приходите,наверно сразу спать ложитесь?
yudjin: выдали мнение Князева, прям как заключение экспертной комиссии.
В прошлом году у них был Абиль "с фактами в руках", в этом - Князев. Всегда кого-то ищут для поддержки своего вранья. Расчёт на тех, кому важен местный авторитет, а не аргументы. Странно тогда почему им директор Института географии МОН РК доктор географических наук академик НАН РК Ахметкала МЕДЕУ не авторитет. Потому что он за перевод наверное.
Дождались) Терминал аэропорта будет с "рукавом" ))) А как же лимонного цвета ПАЗик?))) Ну раз такое дело, то срочно переименовать надо, а то что это такое- Наримановка. Несерьезно, господа ономасты. И направлений будет -тьма тьмущая?) С новой полосой как то не прибавилось,а разговоров было)))) Вся надежда на новый терминал)))
Цитата-//Вчера КН и Алау публиковали в инстаграммах своих новость из Тенгри, почитайте комменты, большинство за перевод//
У нас последнее время тенденция) комменты выдавать за социсследование) Есть теория что в комментариях пишут люди кто априори не согласен с чем либо или кем либо а также есть просто тролли,Хейтеры и "профессиональные нытики" которых хлебом не корми дай поворчать)те кто согласен они и так согласны и в большинстве случаев не обращают внимания на такие опросы или посты) да и нельзя упускать из виду что мы не знаем место-проживания этих комментаторов) а то как на форуме 10 человек против чего-либо и из этих 10-семь из за границы пишут)
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