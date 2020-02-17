Цитата: Добринцофф:

Ну какие все,о чём вы? В 8 утра уже под дверью народ стоит,кому хлебушек ,кому сигарет надо.



Согласен, не все, а большинство. Просто у меня рядом с домом ни одного такого нет. По городу тоже большинство или с 9 до 6, или с 10 до 7. Когда-то жил на Доме Печати, там Зелёный уже с 7 утра работал, но таких магазинов очень не много.



Цитата: Добринцофф:

Ну тут всё понятно,альтернативы солнечному свету нет,вы домой если в темноте приходите,наверно сразу спать ложитесь?



Да. Ужин при свечах, молитва и спать Ну, дома-то я могу повлиять на освещение - выбрать и купить качественные .



Цитата: yudjin:

выдали мнение Князева, прям как заключение экспертной комиссии.

В прошлом году у них был Абиль "с фактами в руках", в этом - Князев. Всегда кого-то ищут для поддержки своего вранья. Расчёт на тех, кому важен местный авторитет, а не аргументы. Странно тогда почему им директор Института географии МОН РК доктор географических наук академик НАН РК Ахметкала МЕДЕУ не авторитет. Потому что он за перевод наверное.