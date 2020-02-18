Цитата: abaika95:

А я и сейчас не причитаю) просто удивлен что и до наших колхозов добралось агенство......

Решил тоже погуглить, повикипедить повнимательнее. Уж больно давно знакомая аббревиатура. https://www.usaid.gov/ru/kazakhstan

https://www.usaid.gov/node/62441

Нашел вот такое. Так что они нам с 1992 года помогают. Много что интересного можно почитать. По ходу, в наших колхозах они уже давно.

Кстати, на Кубе у них по большому счету (а почему по большому - да так говорится обычно, ни по какому) ничего не получилось. Пустая трата средств и времени, за что еще и спрос был. Ну так и нас пусть чему-нибудь поучат, а мы послухаем, да денежков еще получим.Цитата: Ainagulsu:

(USAID)огого

Так что вряд ли это относится к разряду "огого".

Остается только добавить, что USAID помогал в борьбе со взяточничеством и коррупцией в вузах РК. Правда, они же вроде помогали в ломке советской системы образования. Но это не сами они придумали.