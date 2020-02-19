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≡ Game over - "НГ" узнала, что говорят об онлайн-игре "Котёл или Чёрная касса" в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Game over - "НГ" узнала, что говорят об онлайн-игре "Котёл или Чёрная касса" в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38076
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В полиции отмечают - если вы рассылаете предложения сыграть в игру «Котел или Черная касса» в социальных сетях и мессенджерах своим друзьям, значит, вы тоже нарушаете закон. "НГ" поговорила с человеком, который уже пострадал из-за участия в этой игре.
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§ Змея Подколодная
Re: Game over - "НГ" узнала, что говорят об...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 867
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.02.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Game over

:lol: :lol: :lol:

I'll be back! 8-) 8-) 8-)
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§ Butch
Re: Game over - "НГ" узнала, что говорят об...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 531
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.02.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаю что подобные "игры" нужны. Нужны как показатель того, насколько хорошо мы живём и как много у нас лишних денег. Ведь помимо лишних 14-ти тысяч, есть ещё такие же лишние деньги на специальный прибор, предназначенный для натирки его пальчиком (типа лампы Алладина), без которого пресловутый ватсап не работает, стоимостью ни разу не идентичной булке хлеба, и ещё (на этот раз сущие копейки но тем не менее всё же лишние) деньги на круглосуточный доступ в интернет. Если просуммировать, то сдаётся мне что организаторы "котла" продешевили. С подобного "оплота интеллекта" можно было и больше поиметь.
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