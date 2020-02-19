Butch Re: Game over - "НГ" узнала, что говорят об... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 531

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:06 Считаю что подобные "игры" нужны. Нужны как показатель того, насколько хорошо мы живём и как много у нас лишних денег. Ведь помимо лишних 14-ти тысяч, есть ещё такие же лишние деньги на специальный прибор, предназначенный для натирки его пальчиком (типа лампы Алладина), без которого пресловутый ватсап не работает, стоимостью ни разу не идентичной булке хлеба, и ещё (на этот раз сущие копейки но тем не менее всё же лишние) деньги на круглосуточный доступ в интернет. Если просуммировать, то сдаётся мне что организаторы "котла" продешевили. С подобного "оплота интеллекта" можно было и больше поиметь.