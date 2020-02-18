/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38072
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Речь идет не о профессиональных журналистах, а о людях, которые в силу своих убеждений или давней мечты хотят и могут рассказывать о том, что происходит там, где они живут.
Читать новость

§ elektron
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.02.20 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
И мир не развалился

Подождём, когда печенюшки раздавать приедут. :lol:
Профайл

§ Козлов я
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 780
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.02.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
практически все костанайские коллеги выигрывали гранты на тот или иной проект у международных организаций. Много лет подряд. И мир не развалился.Коллег даже от госзаказа не отлучили

Цель оправдывает средства?
Если международная организация имеет двойное дно и спонсирует создание нужного для нее климата,вплоть до "цветных" революций, воспитывает нужных ей "агентов влияния" в будущем... Неужели мы до этого доросли? Мы об этом и знать не будем,что нас перевоспитывают.На месте НГ я бы смотрел на изнанку таких организаций перед участием в грантах. ИМХО.
Профайл

§ Vit
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8971
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.02.20 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честно. Два раза прочитал. Не че не понял. Главный редактор че сказал?
Профайл

§ Coopidon
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.02.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трудно им, журналистам. Например, снимая отъезд акима,можно испытать маральный испуг, от неизвестного гражданина в виде отнимания аппаратуры. А он (журналист) должен кричать о правах человека и махать своим удостоверением журналиста.
Вся надежда на американцев. Приедут, научат, инвестируют. Свобода слова, понимаешь
А она тоже денег стоит. И у журналиста всегда есть выбор. Писать что думает или то за что больше денег заплотят.

8-)
Профайл Посетить вебсайт

§ abaika95
Re: Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству ...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3189
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.02.20 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Трудно им, журналистам. Например, снимая отъезд акима,можно испытать маральный испуг, от неизвестного гражданина в виде отнимания аппаратуры//


Даже не буду спрашивать откуда вы это знаете)


Цитата-/А он (журналист) должен кричать о правах человека и махать своим удостоверением журналиста.//


Бедный,несчастный)


Цитата-//Вся надежда на американцев//


В них вся сила брат!


Цитата-///Приедут, научат, инвестируют/


Подготовят,внедрят,развалят....



Цитата/Свобода слова, понимаешьА она тоже денег стоит/



Конечно) все покупается и продается) хочешь статью за тебя а хочешь против тебя?) Свобода слова,все денег стоит)




Цитата-//И у журналиста всегда есть выбор. Писать что думает или то за что больше денег заплотят.


Хорошо когда совпадает о чем думаешь и то за что деньги хорошо платят)
Профайл

§ abaika95
Re: Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству ...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3189
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.02.20 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/практически все костанайские коллеги выигрывали гранты на тот или иной проект у международных организаций. Много лет подряд. И мир не развалился.Коллег даже от госзаказа не отлучили/


Так может НГ тоже на госзаказ поработать?)мир не развалится ведь правда?) Ну что стоит договорится о паре статей в неделю про рухани жангыру а остольное все что вздумается)) и деньги будут и пиши что хочешь) не прав?)
Профайл

§ Кушмурунец23
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 367
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 19.02.20 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
На месте НГ я бы смотрел на изнанку таких организаций перед участием в грантах. ИМХО.

Вот НГ, по моему мнению, и хочет поучаствовать в этом проекте, чтобы еще и изнутри своими "глазами" увидеть...
И я хочу поддержать их в этом. Тем более у меня уже есть "богатейший" опыт участия в этом проекте 2019 года. Прошел отбор в прошлом году в "гражданские журналисты" и после первого занятия обучающего вебинара был "успешно" изгнан Александрой С.
Формат моих мыслей и статей оказался не совместим с ..., в общем мои "гранаты" оказались не того калибра, который им нужен был. :lol:

[Исправлено: Кушмурунец23, 19.02.2020 - 00:29]
Профайл Посетить вебсайт

§ maxsaf
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5323
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 02:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так может НГ тоже на госзаказ поработать?)

Э а че все им, мне тоже давай )) я вам такие руханические стихи забацаю... по два в неделю :lol:
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 34
Пользователей: 0
Всего: 34

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх