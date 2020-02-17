Змея Подколодная По 14 тысяч в "Котел": как новая финансовая пирамида обманывает казахстанцев #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 863

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:54 Дело Мавроди живет даже после его смерти. Как можно подписывать на этот лохотрон родственников и друзей, если кто то из них же останется с носом. Основателя этого аттракциона уже нет в стране вместе с баблом. Ждем заявлений в прокуратуру. Люди, вы что такие не умные?