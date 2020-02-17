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≡ По 14 тысяч в "Котел": как новая финансовая пирамида обманывает казахстанцев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
По 14 тысяч в "Котел": как новая финансовая пирамида обманывает казахстанцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38072
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам аналитика Андрея Чеботарева, такая схема "заработка" называется схемой Понци, которая обеспечивает доходы более ранних инвесторов за счет средств, полученных от более поздних участников.
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§ Змея Подколодная
По 14 тысяч в "Котел": как новая финансовая пирамида обманывает казахстанцев
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 863
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.02.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело Мавроди живет даже после его смерти. Как можно подписывать на этот лохотрон родственников и друзей, если кто то из них же останется с носом. Основателя этого аттракциона уже нет в стране вместе с баблом. Ждем заявлений в прокуратуру. Люди, вы что такие не умные?
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§ Я
По 14 тысяч в "Котел": как новая финансовая пирамида обманывает казахстанцев
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 18.02.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже школьные открытки, рубли вспомнились. Научили
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§ Victor Yang
По 14 тысяч в "Котел": как новая финансовая пирамида обманывает казахстанцев
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12476
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.02.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Как можно подписывать на этот лохотрон родственников и друзей, если кто то из них же останется с носом.

Полностью согласен!
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§ elektron
По 14 тысяч в "Котел": как новая финансовая пирамида обманывает казахстанцев
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.02.20 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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