abaika95 Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили костанайские коммунисты на конференции, посвященной 150-летию со дня рождения вождя #15





(Пользователи) Сообщений: 3189

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 17:17 Цитата-/Проблемы с государственностью, духовенство как противник реформ, слабая экономика, консервативность общества и т.д., и т.п. - почему Вы думаете, что "угнетённые народы" РИ были более развиты в то время и сумели бы развиться лучше Афганистана?//





Ну если союз не ввел войска на 10 лет,может и развились бы куда-нибудь) так-то при шахе Афган неплохо развивался а потом начались "игры" то сами поставили своего человека сами свергли,сами войска ввели) Историю Афганистана почитайте почитайте) особенно 20 век)там про вмешательство Америки очень мало будет)братской "помощи" от союза больше)







Цитата-/Белорусы, кстати, на жизнь не жалуются/





КГБ хорошо работает) вот и не могут пожаловаться)