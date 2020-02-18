abaika95 Re: Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству ... #2





(Пользователи) Сообщений: 3185

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 16:59 Цитата-//который реализуется в рамках Центральноазиатской программы MediaCAMP Internews при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID)/





Загуглил чтож это за агенство такое) точнее заВикипедил



Читаем

Агентство США по международному развитию (АМР США) (англ. United States Agency for International Development, USAID) — высший федеральный орган государственного управления Соединённых Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом. Администратор Агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия Сената и действуют в координации с Государственным Секретарём США.



Отлично!



В соответствии с уставом, основные направления работы Агентства включают в себя поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в развивающихся странах мира



Очень хорошо





Через свой отдел переходных инициатив (англ.)русск. (OTI) агентство финансирует подрывные операции, например, ZunZuneo против правительства Кубы, о которых не оповещается даже Конгресс США (в 2009 году отчёт Конгресса упомянул, что работа OTI часто приводит к политическим последствиям, которые могут породить дипломатические неприятности). Расходы на эти цели маскируются в других статьях бюджета — так, финансирование ZunZuneo оформлялось как расходы на проект в Пакистане.



Вот тут возникли вопросы)

Я не сторонник Соловьева или Киселева) но это уже что-то с чем-то)