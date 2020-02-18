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§ NG.kz
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38072
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Речь идет не о профессиональных журналистах, а о людях, которые в силу своих убеждений или давней мечты хотят и могут рассказывать о том, что происходит там, где они живут.
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§ Vit
Re: Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству ...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8969
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.02.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько бабосиков будите платить за не профессианальную журналистику?
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§ abaika95
Re: Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству ...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3185
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.02.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//который реализуется в рамках Центральноазиатской программы MediaCAMP Internews при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID)/


Загуглил чтож это за агенство такое) точнее заВикипедил

Читаем
Агентство США по международному развитию (АМР США) (англ. United States Agency for International Development, USAID) — высший федеральный орган государственного управления Соединённых Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом. Администратор Агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия Сената и действуют в координации с Государственным Секретарём США.

Отлично!

В соответствии с уставом, основные направления работы Агентства включают в себя поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в развивающихся странах мира

Очень хорошо


Через свой отдел переходных инициатив (англ.)русск. (OTI) агентство финансирует подрывные операции, например, ZunZuneo против правительства Кубы, о которых не оповещается даже Конгресс США (в 2009 году отчёт Конгресса упомянул, что работа OTI часто приводит к политическим последствиям, которые могут породить дипломатические неприятности). Расходы на эти цели маскируются в других статьях бюджета — так, финансирование ZunZuneo оформлялось как расходы на проект в Пакистане.

Вот тут возникли вопросы)
Я не сторонник Соловьева или Киселева) но это уже что-то с чем-то)
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§ Vit
Re: Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству ...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8969
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.02.20 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нг вы мне деньги должны. Я вам 100 фото накидал бесплатно. Помните чемпионат по футболу, я старался не професианально))
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§ Ольга Колоколова
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2409
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 18.02.20 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сколько бабосиков будите платить за не профессианальную журналистику?


Обсудим, если: 1 - прочтете дальше заголовка и заполните форму; 2 - вспомните про спряжение глаголов и перестанете путать понятия профессионально и анально :lol:
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§ Vit
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8969
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.02.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Я стараюсь. На форуме куча умных людей. Есть клёвые. Читаю. Учусь.
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§ юля елиссева
Re: Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству ...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1513
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 18.02.20 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот тут возникли вопросы)

Абайка, не тормози! Будь двойным агентом, точнее ботом!
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§ Ainagulsu
Re: Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству ...
Ainagulsu


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 10.02.20
Отправлено: 18.02.20 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID)огого
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§ maxsaf
Re: Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству ...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5322
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.02.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот тут возникли вопросы)

Задавайте ))
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§ alex_60
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7244
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.02.20 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот тут возникли вопросы

Каждый хочет видеть то что хочет .
Штирлиц залез на телеграфный столб и, чтобы не привлекать внимания прохожих, развернул газету.

[Исправлено: alex_60, 18.02.2020 - 20:18]
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§ alex_60
Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов из районов и городов Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7244
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.02.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ainagulsu:
огого


Ну, вы там узнайте, может Аким области спонсирует освещение событий
Сельскими общественниками. В нг.
Будет ОГОГО точно.

[Исправлено: alex_60, 18.02.2020 - 20:29]
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§ таноми52
Re: Редакция «Нашей газеты» приглашает к сотрудничеству ...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1592
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.02.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Источник: https://www.ng.kz/modules/

Пусть. То есть НГ получит какие-то гранты "оттуда"? С паршивой овцы хоть шерсти клок.
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