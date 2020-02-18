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≡ Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили костанайские коммунисты на конференции, посвященной 150-летию со дня рождения вождя 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили костанайские коммунисты на конференции, посвященной 150-летию со дня рождения вождя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38072
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.20 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выступающие на круглом столе из числа «народных коммунистов» критически отзывались о пренебрежительном отношении властей к памятникам Ленина, о неоправданном, на их взгляд, переименовании улиц, носящих имя этого человека.
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§ abaika95
Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили костанайские коммунисты на конференции, посвященной 150-летию со дня рождения вождя
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3185
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.02.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Проблемы с государственностью, духовенство как противник реформ, слабая экономика, консервативность общества и т.д., и т.п. - почему Вы думаете, что "угнетённые народы" РИ были более развиты в то время и сумели бы развиться лучше Афганистана?//


Ну если союз не ввел войска на 10 лет,может и развились бы куда-нибудь) так-то при шахе Афган неплохо развивался а потом начались "игры" то сами поставили своего человека сами свергли,сами войска ввели) Историю Афганистана почитайте почитайте) особенно 20 век)там про вмешательство Америки очень мало будет)братской "помощи" от союза больше)



Цитата-/Белорусы, кстати, на жизнь не жалуются/


КГБ хорошо работает) вот и не могут пожаловаться)
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§ таноми52
Re: Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1592
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.02.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну если союз не ввел войска на 10 лет,может и развились бы куда-нибудь) так-то при шахе Афган непло


Вот это номер! Оказывается СССР тормознул развитие Афганистана (1979 - 1989 гг.), а то бы он опередил в развитии Казахстан, который гнобили большевики с 1917 г.!
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§ alex_60
Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили костанайские коммунисты на конференции, посвященной 150-летию со дня рождения вождя
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7244
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.02.20 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да будь я
и негром преклонных годов,
и то,без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,что им
разговаривал Ленин.
Владимир МАЯКОВСКИЙ
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§ abaika95
Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили костанайские коммунисты на конференции, посвященной 150-летию со дня рождения вождя
abaika95


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Сообщений: 3185
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.02.20 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вот это номер! Оказывается СССР тормознул развитие Афганистана (1979 - 1989 гг.), а то бы он опередил в развитии Казахстан, который гнобили большевики с 1917 г.!//


У истории нет сослагательного наклонения)

Кабы да чего бы)
Но вывод вывести можно)

Британия владела Индией,Пакистаном,Австралией и Канадой
Франция в основном Алжиром и Морокко
Россия средней Азией и Кавказом ну и сейчас владеет Сибирью,Поволжьем)

Есть какие отличия между Алжиром и Казахстаном,Морокко и Узбекистаном? Или Дагестаном и Пакистаном?) особо вроде ни каких ) но одни кичатся что оказывали помощь братскую-интернауионалтную, другие просто признают да это наши бывшие колонии)
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