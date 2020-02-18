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§ NG.kz
Триллион тенге хотят потратить на геологоразведку в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38072
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Существующие месторождения постепенно истощаются. При этом в настоящее время изученность территории Казахстана составляет немногим более 25 процентов", — отметил премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании правительства.
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§ Vit
Re: Триллион тенге хотят потратить на геологоразведку в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8969
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.02.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Численность работников геолого-разведочной сферы увеличится с 190 тысяч до 250 тысяч чел.

Похоже вы далеки от фактов. Куча народа увольняется с геологии. Зп до 100 это типа с премией. Постоянная задержка. При этом почему то директору в Астане медали какие то дают. Одна в красном партизан, две в зтб. И то одна закрылась в зтб.
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§ KstKZ
Re: Триллион тенге хотят потратить на геологоразведку в...
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 83
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 18.02.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я правильно понимаю, что из 18+ млн населения геологоразведкой занимается 190тыс? И если еще 60тыс присоединится то мы как сыр в масле будем кататься?
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§ сайлау курманов
Re: Триллион тенге хотят потратить на геологоразведку в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3527
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.02.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотят жизнь вдохнуть в умирающую отрасль ввиде новых инвестиции, хотя бы сохранили в руках имеющиеся , а то всё по рукам пошло, куда не ткни- одна заграница
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§ Нурбанчик
Триллион тенге хотят потратить на геологоразведку в Казахстане
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1929
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 18.02.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Куча народа увольняется с геологии

Цитата:
сайлау курманов:
Хотят жизнь вдохнуть в умирающую отрасль ввиде новых инвестиции, хотя бы сохранили в руках имеющиеся , а то всё по рукам пошло


Как не вспомнить известный на просторах Казахской ССР Институт геологических наук имени К. И. Сатпаева, созданный в 1940 году на базе геологического сектора Казахстанского филиала Академии Наук СССР.

Основателем института был академик Каныш Имантаевич Сатпаев.

За доблестную работу по развитию геологии, институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени и двумя госпремиями СССР.

Институт располагался в Алма-Ате на перекрестке ул. Калинина и ул. Валиханова.

В годы независимости данный институт стал частным товариществом с ограниченной ответственностью. От былой славы ни чего не осталось к сожалению.

вид с яндекс карт

[Исправлено: Нурбанчик, 18.02.2020 - 19:09]
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