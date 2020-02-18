Цитата: Vit:

Куча народа увольняется с геологии

Цитата: сайлау курманов:

Хотят жизнь вдохнуть в умирающую отрасль ввиде новых инвестиции, хотя бы сохранили в руках имеющиеся , а то всё по рукам пошло



Как не вспомнить известный на просторах Казахской ССР Институт геологических наук имени К. И. Сатпаева, созданный в 1940 году на базе геологического сектора Казахстанского филиала Академии Наук СССР.



Основателем института был академик Каныш Имантаевич Сатпаев.



За доблестную работу по развитию геологии, институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени и двумя госпремиями СССР.



Институт располагался в Алма-Ате на перекрестке ул. Калинина и ул. Валиханова.



В годы независимости данный институт стал частным товариществом с ограниченной ответственностью. От былой славы ни чего не осталось к сожалению.



вид с яндекс карт



[Исправлено: Нурбанчик, 18.02.2020 - 19:09]