/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Чтобы не обиделся некто Иванов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Чтобы не обиделся некто Иванов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38071
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае завершился первый этап судебного спора между прокурором Костаная и АО «Казахтелеком». Судья СМЭС Алтай АБДЫГАЛИ не удовлетворил подавляющую часть исковых требований к акционерному обществу. Что примечательно, обе стороны в процессе апеллировали к интересам потребителя.
Читать статью

§ Тот самый
Чтобы не обиделся некто Иванов
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 493
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 17.02.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это, по словам Тленовой, следует из закона о связи, который требует равенства для всех клиентов при предоставлении услуг.


Ух ты! А почему тогда в некоторых сёлах платят 4000 тенге за скорость 512 Кбит/с, а в городах (и даже райцентрах) за эти деньги можно получить 50 Мбит/с? В 100 раз больше!

Цитата:
Признан недействительным пункт 10 публичного договора, который касается несобственников помещений, которые могут расплатиться за услуги связи только наперед, на условиях предоплаты.


ИП в Армаде (Западный). В ноябре-декабре с них пытались взять предоплаты за 2 месяца вперёд. Они не поймут почему:
- Ну конец года, а вдруг вы отключитесь!
- Так у вас уже есть предоплата на этот случай!
- Такие правила.

[Исправлено: Тот самый, 17.02.2020 - 17:43]
Профайл

§ Vit
Re: Чтобы не обиделся некто Иванов
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8967
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.02.20 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все таки заступлюсь за казахтелеком. 5 лет назад я попал в драку. Меня выбросило на 4 месяца из перелома ноги. Месяц, два оплачивал. Потом туго стало. Они мне звонили и просили оплатить. Я говорю, фарс можор. Они. Ок. Не отключили. Пошли на встречу. Я практически в долг пользовался инетом и тв. Эти месяцы. Ну потом конечно оплатил.
Профайл

§ Козлов я
Чтобы не обиделся некто Иванов
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 779
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.02.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Все таки заступлюсь за казахтелеком.
Профайл

§ Vit
Чтобы не обиделся некто Иванов
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8967
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.02.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Профайл

§ Козлов я
Чтобы не обиделся некто Иванов
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 779
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.02.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 184
Пользователей: 2
Всего: 186

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх