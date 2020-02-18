Цитата: Численность работников геолого-разведочной сферы увеличится с 190 тысяч до 250 тысяч чел.

Похоже вы далеки от фактов. Куча народа увольняется с геологии. Зп до 100 это типа с премией. Постоянная задержка. При этом почему то директору в Астане медали какие то дают. Одна в красном партизан, две в зтб. И то одна закрылась в зтб.