/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Худайбергенов сравнил казахстанских и армянских чиновников		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Худайбергенов сравнил казахстанских и армянских чиновников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38071
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Внештатный советник президента по экономическим вопросам Олжас Худайбергенов сравнил работу правительств Казахстана и Армении за последние полтора года, заявив, что казахстанские чиновники имитируют исполнение поручений Президента или премьер-министра.
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: Худайбергенов сравнил казахстанских и армянских чиновников
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3525
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.02.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разогнать наших и пригласить заграничных,которые без маке-саке-баке будут работать на совесть, другого выхода не вижу
Профайл Посетить вебсайт

§ Поедатель
Re: Худайбергенов сравнил казахстанских и армянских чиновников
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 18.02.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В СССР было такое понятие ИБД - имитация бурной деятельности. Оказывается работает до сих пор)))
Профайл

§ таноми52
Re: Худайбергенов сравнил казахстанских и армянских чиновников
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1589
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.02.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Надеюсь, в этом году большая часть этих бюрократов будет уволена", - заключил он.

Источник: https://www.ng.kz/mod


Размечтался!
Как это - уволить "родных человечков"?
Разве что других родных пристроить на эти места...
Профайл

§ yudjin
Re: Худайбергенов сравнил казахстанских и армянских чиновников
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6414
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.02.20 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Разогнать наших и пригласить заграничных,которые без маке-саке-баке

ну конечно... сразу наши найдут родню не среди венгров, а среди макеян-сакеян-бакеянов.
Интересно, кивая на достижения Армении, почему сей советник не "возгордился" тем, что их чиновники позволили незаконно, как утверждают наши халявщики-автовладельцы, продавать в Казахстан автомобили без уплаты пошлин? А теперь местные не знают, что с этим делать.

Цитата:
орожная полиция внедрила систему, где каждому водителю дается 9 баллов ежегодно, и за каждое нарушение баллы списываются, при обнулении забирают водительские права.

Эт что 9 человек можно задавить?
Профайл

§ Козлов я
Re: Худайбергенов сравнил казахстанских и армянских чиновников
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 779
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.02.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ maxsaf
Худайбергенов сравнил казахстанских и армянских чиновников
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5321
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.02.20 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Разогнать наших и пригласить заграничных,которые без маке-саке-баке будут работать на совесть, другого выхода не вижу

А знание госязыка будут с них требовать? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 18.02.2020 - 12:15]
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Худайбергенов сравнил казахстанских и армянских чиновников
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3525
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.02.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не думаю язык будет проблемой, даже президент вон с бумаги читает
Профайл Посетить вебсайт

§ Vit
Re: Худайбергенов сравнил казахстанских и армянских чиновников
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8967
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.02.20 - 12:24
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ maxsaf
Худайбергенов сравнил казахстанских и армянских чиновников
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5321
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.02.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Не думаю язык будет проблемой, даже президент вон с бумаги читает

А среди своих же сограждан таких уже не осталось? Или их просто перестали замечать :lol:
Профайл

§ Сергей_я
Re: Худайбергенов сравнил казахстанских и армянских чиновников
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2862
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.02.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, такие слова да в СМИ.
Профайл

§ Vit
Re: Худайбергенов сравнил казахстанских и армянских чиновников
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8967
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.02.20 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Про меня? Внук ещё хлещи выдаёт. И это не мои слова. Чужие.
Профайл

§ Сергей_я
Худайбергенов сравнил казахстанских и армянских чиновников
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2862
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.02.20 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Про меня? Внук ещё хлещи выдаёт. И это не мои слова. Чужие.

про статью я.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 176
Пользователей: 1
Всего: 177

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх