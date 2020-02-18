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≡ Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили костанайские коммунисты на конференции, посвященной 150-летию со дня рождения вождя 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили костанайские коммунисты на конференции, посвященной 150-летию со дня рождения вождя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38071
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.20 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выступающие на круглом столе из числа «народных коммунистов» критически отзывались о пренебрежительном отношении властей к памятникам Ленина, о неоправданном, на их взгляд, переименовании улиц, носящих имя этого человека.
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§ Поедатель
Re: Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили...
Поедатель


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Сообщений: 38
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 18.02.20 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж, ранее все знали чьими именами называют улицы, сейчас переименовывают улицы, а кто они и что особенного сделали для страны - знают только их родственники.
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§ таноми52
Re: Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1589
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.02.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
критически отзывались о пренебрежительном отношении властей к памятникам Ленина, о неоправданном, на их взгляд, переименовании улиц, носящих имя этого человека
Источник: https://www.ng.kz/

Самое большое желание облагодетельствуемых - плюнуть на саван своего БЛАГОдетеля

Цитата:
Другое дело, как этот процесс шел в реальности, какие проблемы возникали в ходе эволюционирования автономии в независимость Казахстана, об этом можно спорить, по этому поводу могут быть разные точки зрения...
Источник: https://www.ng.kz/

А как бы он хотел?
Идеального ничего в этом мире нет. СССР был первопроходцем-никто в известной нам истории, кроме СССР, даже не осмелился сделать попытку создать общество справедливости. Он сделал. Пусть неудачно. Коммунизм - это следующая стадия развития общества. А коммунизм в XX веке, как пишут,"это попытка сделать ракетный двигатель на фабрике по производству телег". Вот и пришли к итогу 1991 года. Ни одно общество мира ещё не доросло до уровня коммунизма.
Но у человечества уже есть какой-никакой опыт. Он пригодится
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§ abaika95
Re: Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили...
abaika95


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Сообщений: 3181
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.02.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О собрание эмо-коммунистов( к нормальным коммунистам начала-середины 20 века отношусь с уважением,люди рвали за свое а этих кроме как эмо не назовешь) все больше такие собрания напоминают белогвардейские хрустобулочные посиделки,гденибудь в эммиграции в Парижах,где вино,пьяные офицеры,гитары и песня про "Голицына и Оболенского" и в самый разгар подпитый Колчаковский офицер рвет рубаху и произносит "такую державу по...и этим держимордам" а ему вторит подпоручик раненый в Крыму при Врангеле "полно вам Сергей Петрович,мы ещё свое возьмём,вон в Германии силища собирается на большевиков,надо и нам с ними......"



Цитата-//период Октябрьской социалистической революции 1917 года позволил угнетенным народам Востока приобрести или восстановить свою государственность//


Спасибо от угнетенных народов востока что потом эти народы не угнетали,в состав союза вошли мирно,добровольно,строем) да и независимо зажили конечно,продразверстка это не про нас ...

Цитата-//Спрашивается, кто и каким указом лишил нас этих наград? - возмутился Легкий/


Также мог возмутиться боевой офицер прошедший русско-японскую и мировую войну и которому комиссары запретили носить царские награды и разрешили только уже при Сталине,дабы разбудить патриотические чувства во время ВОВ)



Цитата-//Наши противники стремятся не просто оболгать советскую историю, они пытаются поставить под запрет коммунистическую идеологию, провести в Казахстане так называемую декоммунизацию и десоветизацию./

Также как советские историки оболгали историю царскую) все познается в сравнении возмездием воздам)
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§ сайлау курманов
Re: Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3525
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.02.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда думаю, продержись Советская власть до сих пор, какие слова исходили из уст нынешних небожителей, наверняка также хвалили своего кумира и было всё в ажуре. Тогда логично было бы предположить кто они на самом деле...
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§ таноми52
Re: Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1589
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.02.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
продразверстка это не про нас ...



Об этом и речь. Хотелось некоторым свободы и независимости. Но чтобы это им ничего не стоило. А ещё лучше, чтобы малые "угнетённые" народы великие народы на руках носили, и в ущерб себе, нежили и холили...
Только почему-то история показывает другое... на примере конкистодоров, англосаксов и пр. "всяких шведов..." Поэтому умные и грамотные стараются за деревьями разглядеть лес - увидеть общую картину, а не выпячивать обиды и мстить за них стиранием памяти о том полезном, что получили в те годы
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§ abaika95
Re: Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3181
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.02.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//, а не выпячивать обиды и мстить за них стиранием памяти о том полезном, что получили в те годы//


Да ладно обиды,сама постановка притензии звучит издевательски ну что это вот?)
"период Октябрьской социалистической революции 1917 года позволил угнетенным народам Востока приобрести или восстановить свою государственность"

Ну сняли бы свои уже "Ленинские очки" и признали что где восстановили государственность там и забрали сразу же) или в союзе все жили все по своему хотению?) Среднеазиатские басмачи до 40-ых годов воевали,прибалты "сами" вошли в состав союза?) Финны и Поляки смогли отстоять свою независимость а то тоже бы сейчас считались угнетённым народами которым восстановили независимость да?)


А вообще

Цитата-/Идеального ничего в этом мире нет. СССР был первопроходцем-никто в известной нам истории, кроме СССР, даже не осмелился сделать попытку создать общество справедливости/

Не спорю,были и победы и поражения и благо было от союза и проблемы)
Просто не люблю когда такие вот эмо-коммунисты кичатся тем что жили в раю а потом этот рай "кто-то" у них подло забрал)
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§ ACROS
Re: Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 18.02.20 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //определиться с отношением к советскому периоду //

А что тут определяться : положа руку на сердце: - нынешная власть - это продолжение советской власти, только в худшем виде. Она и находиться там же где и был обком партии, горком партии и все райкомы партии; и руководили нынешней властью все те же первые секретари обкомов, горкомов и райкомов партии, и даже сейчас руководят их дети.
Цитата: //о пренебрежительном отношении властей к памятникам Ленина,//


Пренебрежительное отношение не только к Ленину, но и даже к Абаю и к Гагарину: вспомните моментальное "чего изволитесь" когда надо было по приказу второго Президента переименовать одну из главных улиц в честь первого Президента. О чём это говорит - чиновнику "баре-бир" - после него хоть потоп.

Цитата: //исчезли изображения ордена Ленина.//

Не один , а два ордена Ленина , одна стела стояла на вьезде и ешё стелла стояла на границе с Актюбинской областью. В народе говорил , что если области вручат третий орден Ленина, то все жители области будут освобождены от подоходного налога. Орден Ленина - самая высокая награда в Советском Союзе.
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§ таноми52
Re: Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1589
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.02.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
финны и Поляки смогли отстоять свою независимость а то тоже бы сейчас считались угнетённым народами которым восстановили независимость да?)



Что-то слишком глубокомысленно. Чётче формулируйте свою мысль...
Какие народы в РИ считались угнетёнными? По мнению большевиков и самих "народов" - все без исключения. В том числе и русский
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§ Змея Подколодная
Re: Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 863
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.02.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
есть общее желание построить социально справедливое общество, - сказал в заключение секретарь ЦК КНПК.

Верной дорогой идете, товариСЧи ! (с)
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§ Vit
Re: Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8967
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.02.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно коммунисты, признавайтесь зачем собрались. Акимат попросил почву приготовить, какую улицу завтра будите переименовывать? Гагарина сдали. Теперь Ленина.
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§ таноми52
Re: Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1589
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.02.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
где восстановили государственность там и забрали сразу же) или в союзе все жили все по своему хотению?)


Из той же оперы: дайте нам всё, а мы будем жить по своему хотению...
Забрали и правильно сделали. Не были ещё некоторые готовы создавать государства, нац. элиты передрались бы между собой за власть и богатства, народы остались бы в феодализме, а Россия получила бы на границах кучу врагов. И Польша тому пример: только-только получила независимость и почти сразу полезла на Россию
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§ abaika95
Re: Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3181
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.02.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Какие народы в РИ считались угнетёнными? По мнению большевиков//



Вот именно что по мнению большевиков,остальные мнения не учитывались) угнетенные и все тут,нам надо их захватить ой освободить от этой проблемы) Поляков и Финнов не удалось вернуть в лоно) и подводим итог) как живёт Польша или Финляндия получившая независимость в 1917 и как живёт к примеру БелАрусь?) Или угнетенные народы востока которых освободили большевики?)



Цитата-//Забрали и правильно сделали/

Цитата-/Не были ещё некоторые готовы создавать государства, нац. элиты передрались бы между собой за власть и богатства, народы остались бы в феодализме/


Не люблю такие примеры приводить,но все познается в сравнении) вот все что вы написали можно сказать и про современную Американскую политику и про политику Третьего рейха) они тоже считали и считают всех недолекими,полуфеодалами которых нужно преобщать к цивилизации,путем ковровых бомбандировок.....



Цитата-/Польша тому пример: только-только получила независимость и почти сразу полезла на Россию//


Это вы о чем? )
О первой конной Буденного которая дошла до Варшавы?)
Или о разделе Польши между СССР и Германией?)
Или о финнах в 40ом году? Которые защищали свою независимость?)
Или может о прибалтах которых "забрал" в начале 40ых, Союз в свой состав?)
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§ таноми52
Re: Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1589
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.02.20 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не люблю такие примеры приводить,но все познается в сравнении)

Цитата:
abaika95:
как живёт Польша или Финляндия получившая независимость в 1917 и как живёт к примеру БелАрусь?)



Вот именно, в сравнении
Ни Польшу, ни Финляндию не давили всем западным миром на протяжении десятков лет. После войны Запад отказал СССР в кредитах, и страна, в которой были разрушены сотни городов и сёл, заводов и фабрик, жд и мостов, понёсшая гигантские людские потери самостоятельно выкарабкивалась из этой бездны, да ещё и в условиях холодной войны
(Финляндия вообще неудачный пример - прилепилась к СССР и благодаря добрососедству и торговле с ним успешно развивалась)


Цитата:
abaika95:
Это вы о чем? ) О первой конной Буденного которая дошла до Варшавы?) Или о разделе Польши между СССР и Германией?)


А Вы о чём? У Вас действительно высшее образование? Или на форумах в соцсетях нахватались штампов, рассчитанных на домохозяек?


Цитата:
abaika95:
и как живёт к примеру БелАрусь?) Или угнетенные народы востока которых освободили большевики?)



А как, к примеру, живут народы Афганистана, которых большевики не коснулись? Какое место он занимает в цивилизованном мире?
Проблемы с государственностью, духовенство как противник реформ, слабая экономика, консервативность общества и т.д., и т.п. - почему Вы думаете, что "угнетённые народы" РИ были более развиты в то время и сумели бы развиться лучше Афганистана?
Белорусы, кстати, на жизнь не жалуются
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