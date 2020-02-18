abaika95:

как живёт Польша или Финляндия получившая независимость в 1917 и как живёт к примеру БелАрусь?)

abaika95:

Это вы о чем? ) О первой конной Буденного которая дошла до Варшавы?) Или о разделе Польши между СССР и Германией?)

abaika95:

и как живёт к примеру БелАрусь?) Или угнетенные народы востока которых освободили большевики?)

Не люблю такие примеры приводить,но все познается в сравнении)Цитата:Вот именно, в сравненииНи Польшу, ни Финляндию не давили всем западным миром на протяжении десятков лет. После войны Запад отказал СССР в кредитах, и страна, в которой были разрушены сотни городов и сёл, заводов и фабрик, жд и мостов, понёсшая гигантские людские потери самостоятельно выкарабкивалась из этой бездны, да ещё и в условиях холодной войны(Финляндия вообще неудачный пример - прилепилась к СССР и благодаря добрососедству и торговле с ним успешно развивалась)Цитата:А Вы о чём? У Вас действительно высшее образование? Или на форумах в соцсетях нахватались штампов, рассчитанных на домохозяек?Цитата:А как, к примеру, живут народы Афганистана, которых большевики не коснулись? Какое место он занимает в цивилизованном мире?Проблемы с государственностью, духовенство как противник реформ, слабая экономика, консервативность общества и т.д., и т.п. - почему Вы думаете, что "угнетённые народы" РИ были более развиты в то время и сумели бы развиться лучше Афганистана?Белорусы, кстати, на жизнь не жалуются