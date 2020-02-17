Цитата: Это, по словам Тленовой, следует из закона о связи, который требует равенства для всех клиентов при предоставлении услуг.



Ух ты! А почему тогда в некоторых сёлах платят 4000 тенге за скорость 512 Кбит/с, а в городах (и даже райцентрах) за эти деньги можно получить 50 Мбит/с? В 100 раз больше!



Цитата: Признан недействительным пункт 10 публичного договора, который касается несобственников помещений, которые могут расплатиться за услуги связи только наперед, на условиях предоплаты.



ИП в Армаде (Западный). В ноябре-декабре с них пытались взять предоплаты за 2 месяца вперёд. Они не поймут почему:

- Ну конец года, а вдруг вы отключитесь!

- Так у вас уже есть предоплата на этот случай!

- Такие правила.



[Исправлено: Тот самый, 17.02.2020 - 17:43]