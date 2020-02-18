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§ NG.kz
Биртанов о 2 млрд тенге на борьбу с коронавирусом: С удовольствием расскажу, но не имею права
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38068
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сведения о том, что именно будут приобретать на 2 млрд тенге, отнесли к информации с ограниченным доступом, несмотря на то, что это деньги из резерва Правительства, который формируется за счёт средств налогоплательщиков.
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§ Vit
Re: Биртанов о 2 млрд тенге на борьбу с коронавирусом: С...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8959
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.02.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши погранцы уже как с месяц ходят в масках. Значит скорей всего купили за свой счёт. Думаю можно теперь смело липовый отчёт мутить. Если будет проверка, то все в норме, парни ходят с масками.
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