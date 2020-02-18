NG.kz Биртанов о 2 млрд тенге на борьбу с коронавирусом: С удовольствием расскажу, но не имею права



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:57 Сведения о том, что именно будут приобретать на 2 млрд тенге, отнесли к информации с ограниченным доступом, несмотря на то, что это деньги из резерва Правительства, который формируется за счёт средств налогоплательщиков.

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