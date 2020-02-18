таноми52 Re: Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1586

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:53 Цитата:

Источник: https://www.ng.kz/



Самое большое желание облагодетельствуемых - плюнуть на саван своего БЛАГОдетеля



Цитата:

Источник: https://www.ng.kz/



А как бы он хотел?

Идеального ничего в этом мире нет. СССР был первопроходцем-никто в известной нам истории, кроме СССР, даже не осмелился сделать попытку создать общество справедливости. Он сделал. Пусть неудачно. Коммунизм - это следующая стадия развития общества. А коммунизм в XX веке, как пишут,"это попытка сделать ракетный двигатель на фабрике по производству телег". Вот и пришли к итогу 1991 года. Ни одно общество мира ещё не доросло до уровня коммунизма.

Но у человечества уже есть какой-никакой опыт. Он пригодится Другое дело, как этот процесс шел в реальности, какие проблемы возникали в ходе эволюционирования автономии в независимость Казахстана, об этом можно спорить, по этому поводу могут быть разные точки зрения...Источник:А как бы он хотел?Идеального ничего в этом мире нет. СССР был первопроходцем-никто в известной нам истории, кроме СССР, даже не осмелился сделать попытку создать общество справедливости. Он сделал. Пусть неудачно. Коммунизм - это следующая стадия развития общества. А коммунизм в XX веке, как пишут,"это попытка сделать ракетный двигатель на фабрике по производству телег". Вот и пришли к итогу 1991 года. Ни одно общество мира ещё не доросло до уровня коммунизма.Но у человечества уже есть какой-никакой опыт. Он пригодится критически отзывались о пренебрежительном отношении властей к памятникам Ленина, о неоправданном, на их взгляд, переименовании улиц, носящих имя этого человекаИсточник:Самое большое желание облагодетельствуемых - плюнуть на саван своего БЛАГОдетеляЦитата: