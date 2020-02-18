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≡ Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили костанайские коммунисты на конференции, посвященной 150-летию со дня рождения вождя 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили костанайские коммунисты на конференции, посвященной 150-летию со дня рождения вождя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38068
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.20 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выступающие на круглом столе из числа «народных коммунистов» критически отзывались о пренебрежительном отношении властей к памятникам Ленина, о неоправданном, на их взгляд, переименовании улиц, носящих имя этого человека.
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§ Поедатель
Re: Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили...
Поедатель


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Сообщений: 37
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 18.02.20 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж, ранее все знали чьими именами называют улицы, сейчас переименовывают улицы, а кто они и что особенного сделали для страны - знают только их родственники.
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§ таноми52
Re: Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1586
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.02.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
критически отзывались о пренебрежительном отношении властей к памятникам Ленина, о неоправданном, на их взгляд, переименовании улиц, носящих имя этого человека
Источник: https://www.ng.kz/

Самое большое желание облагодетельствуемых - плюнуть на саван своего БЛАГОдетеля

Цитата:
Другое дело, как этот процесс шел в реальности, какие проблемы возникали в ходе эволюционирования автономии в независимость Казахстана, об этом можно спорить, по этому поводу могут быть разные точки зрения...
Источник: https://www.ng.kz/

А как бы он хотел?
Идеального ничего в этом мире нет. СССР был первопроходцем-никто в известной нам истории, кроме СССР, даже не осмелился сделать попытку создать общество справедливости. Он сделал. Пусть неудачно. Коммунизм - это следующая стадия развития общества. А коммунизм в XX веке, как пишут,"это попытка сделать ракетный двигатель на фабрике по производству телег". Вот и пришли к итогу 1991 года. Ни одно общество мира ещё не доросло до уровня коммунизма.
Но у человечества уже есть какой-никакой опыт. Он пригодится
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§ abaika95
Re: Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили...
abaika95


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Сообщений: 3179
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.02.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О собрание эмо-коммунистов( к нормальным коммунистам начала-середины 20 века отношусь с уважением,люди рвали за свое а этих кроме как эмо не назовешь) все больше такие собрания напоминают белогвардейские хрустобулочные посиделки,гденибудь в эммиграции в Парижах,где вино,пьяные офицеры,гитары и песня про "Голицына и Оболенского" и в самый разгар подпитый Колчаковский офицер рвет рубаху и произносит "такую державу по...и этим держимордам" а ему вторит подпоручик раненый в Крыму при Врангеле "полно вам Сергей Петрович,мы ещё свое возьмём,вон в Германии силища собирается на большевиков,надо и нам с ними......"



Цитата-//период Октябрьской социалистической революции 1917 года позволил угнетенным народам Востока приобрести или восстановить свою государственность//


Спасибо от угнетенных народов востока что потом эти народы не угнетали,в состав союза вошли мирно,добровольно,строем) да и независимо зажили конечно,продразверстка это не про нас ...

Цитата-//Спрашивается, кто и каким указом лишил нас этих наград? - возмутился Легкий/


Также мог возмутиться боевой офицер прошедший русско-японскую и мировую войну и которому комиссары запретили носить царские награды и разрешили только уже при Сталине,дабы разбудить патриотические чувства во время ВОВ)



Цитата-//Наши противники стремятся не просто оболгать советскую историю, они пытаются поставить под запрет коммунистическую идеологию, провести в Казахстане так называемую декоммунизацию и десоветизацию./

Также как советские историки оболгали историю царскую) все познается в сравнении возмездием воздам)
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§ сайлау курманов
Re: Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3524
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.02.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда думаю, продержись Советская власть до сих пор, какие слова исходили из уст нынешних небожителей, наверняка также хвалили своего кумира и было всё в ажуре. Тогда логично было бы предположить кто они на самом деле...
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§ таноми52
Re: Определиться с ролью Ленина для Казахстана предложили...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1586
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.02.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
продразверстка это не про нас ...



Об этом и речь. Хотелось некоторым свободы и независимости. Но чтобы это им ничего не стоило. А ещё лучше, чтобы малые "угнетённые" народы великие народы на руках носили, и в ущерб себе, нежили и холили...
Только почему-то история показывает другое... на примере конкистодоров, англосаксов и пр. "всяких шведов..." Поэтому умные и грамотные стараются за деревьями разглядеть лес - увидеть общую картину, а не выпячивать обиды и мстить за них стиранием памяти о том полезном, что получили в те годы
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