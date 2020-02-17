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≡ Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38068
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в зале Jastar Saraiy сегодня, 17 февраля. По традиции глава региона рассказал о социально-экономическом развитии области и о росте производства продукции по всем показателям.
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* Тот самый
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Тот самый


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Сообщений: 493
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 18.02.20 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
во вторую смену учится 30% всех учащихся.


Возможно даже меньше, 45% школ области имеют вторую смену. И даже в этих 45% бОльшая часть учится в первую смену.

Получается, что большинство школьников области учатся в первую смену. Детские сады работают с 7 утра, обучение в школах с 8 утра, взрослые жители нашей области с 18 до 63 лет в большинстве своём также работают с утра. В итоге большинству населения области будет выгоден перевод времени на 1 час назад.
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§ Маркс
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Маркс


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Сообщений: 776
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 18.02.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Чёйто к 7,так же к 8 они идут.

Нет, г-н Добринцофф, организм, как и вся природа, подчинен солнечному циклу. Т.е. в определенное время в нем вырабатываются химические вещества, которые способствуют тем или иным процессам. Так вот, вещества, способствующие лучшему запоминанию, логическому мышлению, ассоциативному обмену в памяти, начинают вырабатываться только с первыми лучами солнца.

Можете сдвигать время как Вам будет угодно, но это никак не повлияет на природные процессы в организме, потому что организм ориентирован не на время, а на солнце. Только воистину мудрый человек подстроится под природные циклы и извлечет из этого гораздо больше возможностей для себя и остальных. Упертые же и равнодушные будут талдычить до последнего, что эти несоответствия ни на что не влияют, пока не узрят свет истины, столкнувшись с противоестественными последствиями.

Цитата:
Добринцофф:
Я никак не могу понять,почему именно те кто учится или работает в первую смену ,должны иметь эту привилегию дойти до места учебы\работы при естественном освещении?
Как быть со второй сменой?

Да нормально там темнеет, и для второй смены хватит света. А вот летом темнеет в 11 часов вечера. Всем детишкам уже пора спать давно, а они, бедолаги носятся во дворах, никак не могут уйти домой, потому что еще светло и энергия прет из всех щелей. А так бац, свет выключили, пора на боковую.
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* Добринцофф
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7057
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.02.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
в несуществующих населенных пунктах,

Во даёт т.юджин,а чё так быстро переобулся?Человек который критиковал власть за переименования ,теперь быстро согласился с ними,ну не знаю как для тебя,а для меня Затобольск всегда оставаться Затобольском,а не каким то тобыл-кобылом.
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* Тот самый
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 493
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 18.02.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Только воистину мудрый человек подстроится под природные циклы и извлечет из этого гораздо больше возможностей для себя и остальных


Так господин Добринцофф и подстроился! :lol: :lol: :lol: Вроде писал как-то, что в 9-10 утра и просыпается ;-) И это здорово, что у кого-то получается. Но, к сожалению, у большинства возможности просыпаться с восходом Солнца нет, а должна быть, на то оно и большинство. Условия должны быть комфортными для всех.

[Исправлено: Тот самый, 18.02.2020 - 11:41]
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§ yudjin
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
yudjin


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Сообщений: 6414
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.02.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
а чё так быстро переобулся?

неа, я не переобулся, не согласился и не смирился.... я просто опередил всяких абаек и засомневался в тебе т.Добринцов.... не мог ты опросить трудовые коллективы ЦЕЛИКОМ и ПОЛНОСТЬЮ.
Или по методу Жандубаева работаешь?
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§ Victor Yang
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Victor Yang


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Сообщений: 12475
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.02.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Чёйто к 7,так же к 8 они идут.

К 8 - это было по зимнему времени. А мы сейчас круглогодично живём по летнему времени.
Цитата:
Добринцофф:
мой опрос в трудовых коллективах ЗТБ и Кустаная показал ,что их вполне устраивает существующий сейчас часовой пояс.

Видимо, это зависит от начала рабочего дня. Если люди работают с 9 - их всё устраивает. Ну и если детей нет - тоже устраивает. А многие просто в суть вопроса не вникают - любые изменения вызывают страх и неопределённость.
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* Тот самый
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Тот самый


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Сообщений: 493
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 18.02.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
любые изменения вызывают страх и неопределённость


Верно. И многие даже сути не понимают. Кто-то думает, что хотят вернуть ежегодный сезонный перевод.

А некоторые воспринимают этот вопрос просто в штыки, спрашиваешь почему, отвечает "Я и так еле встаю по утрам!!!" :lol: :lol: :lol: Говоришь ему, что наоборот будет после перевода еще час спать. Не верит ))) Говорю мол ну, вот прозвенел будильник 06:30, а ты берёшь и время на 1 час назад ставишь на 05:30 и спишь ещё час. Тогда доходит и человек соглашается.

Поэтому смысл акиматовских экспресс-опросов или опросов пойманных на улице людей сомнителен, не все понимают о чём речь, а если людям доходчиво объяснить, то 70% будут тремя руками ЗА, 20% - всё равно, и только 10% - против.
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* drakon
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
drakon


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Сообщений: 18585
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.02.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Как быть со второй сменой?

Школы - стройте, чтобы небыло вторых смен... :lol: :oops:
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* Тот самый
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 493
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 18.02.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Школы - стройте, чтобы небыло вторых смен...


Вот-вот. 5-6-7 мкрн ни одной школы. Зато в 16й в этом году 8 первых классов.
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