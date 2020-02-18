Цитата: сайлау курманов:

Разогнать наших и пригласить заграничных,которые без маке-саке-баке

ну конечно... сразу наши найдут родню не среди венгров, а среди макеян-сакеян-бакеянов.

Интересно, кивая на достижения Армении, почему сей советник не "возгордился" тем, что их чиновники позволили незаконно, как утверждают наши халявщики-автовладельцы, продавать в Казахстан автомобили без уплаты пошлин? А теперь местные не знают, что с этим делать.



Цитата: орожная полиция внедрила систему, где каждому водителю дается 9 баллов ежегодно, и за каждое нарушение баллы списываются, при обнулении забирают водительские права.

Эт что 9 человек можно задавить?