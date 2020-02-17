Цитата: Добринцофф:

Чёйто к 7,так же к 8 они идут.

Нет, г-н Добринцофф, организм, как и вся природа, подчинен солнечному циклу. Т.е. в определенное время в нем вырабатываются химические вещества, которые способствуют тем или иным процессам. Так вот, вещества, способствующие лучшему запоминанию, логическому мышлению, ассоциативному обмену в памяти, начинают вырабатываться только с первыми лучами солнца.



Можете сдвигать время как Вам будет угодно, но это никак не повлияет на природные процессы в организме, потому что организм ориентирован не на время, а на солнце. Только воистину мудрый человек подстроится под природные циклы и извлечет из этого гораздо больше возможностей для себя и остальных. Упертые же и равнодушные будут талдычить до последнего, что эти несоответствия ни на что не влияют, пока не узрят свет истины, столкнувшись с противоестественными последствиями.



Цитата: Добринцофф:

Я никак не могу понять,почему именно те кто учится или работает в первую смену ,должны иметь эту привилегию дойти до места учебы\работы при естественном освещении?

Как быть со второй сменой?

Да нормально там темнеет, и для второй смены хватит света. А вот летом темнеет в 11 часов вечера. Всем детишкам уже пора спать давно, а они, бедолаги носятся во дворах, никак не могут уйти домой, потому что еще светло и энергия прет из всех щелей. А так бац, свет выключили, пора на боковую.