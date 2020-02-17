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≡ Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38064
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в зале Jastar Saraiy сегодня, 17 февраля. По традиции глава региона рассказал о социально-экономическом развитии области и о росте производства продукции по всем показателям.
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§ abaika95
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3178
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Всё-таки надо как-то сдержанней быть//



Так что тут не все вопросы описали?) Денисов что задал,поделитесь секретом?)
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§ Тот самый
Re: Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 17.02.20 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ainagulsu:
Князев мужчина сильный! Архимед думаю хороший тон задал встрече максимально


Бот тройную смену отработал 😵😵😵 Да уж, умеете создать позитивный облик руководства :lol:
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§ yudjin
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6409
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.02.20 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Денисов что задал,поделитесь секретом?)

буквы знаешь? текст в самой новости хоть прочти.

Цитата:
Ainagulsu:
Князев мужчина сильный! Архимед думаю хороший тон задал встрече максимально

что к чему написала?
видать что-то личное...
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§ abaika95
Re: Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3178
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//буквы знаешь? текст в самой новости хоть прочти/


Да мало ли) вдруг что другое ещё было)вдруг Денисов ещё пару бюстов для акимов решил поставить) или Ахметова в лоб поцеловал) а ты Юджин считаешь вопрос про колесо "нервозным" нежданчиком?) По мне вполне,обыкновенный "рабочий" вопрос)
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§ Тот самый
Re: Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 17.02.20 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Член инициативной группы Ольга ВЕДЛЕР в очередной раз спросила о возврате часового пояса в Костанай и зачитала очень длинное письмо.


Эх, когда же уже это время переведут! Сейчас очень ненормальная картина: вечером уже до половины 8-го светло, но зато всё ещё темно утром до 9. Этот светлый час нужен утром, а не вечером. Чтобы дети первые 2 урока своё зрение не портили.
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§ КГСПС
Re: Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1017
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 17.02.20 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Вы на пятое фото посмотрите - ПЕРЕСНОГОРЬЕВКА!Это надо ж так извратить.
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§ КГСПС
Re: Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1017
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 17.02.20 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш уже в открытую говорит о своей некомпетентности и всё по... ну вобщем вам по пояс будет.
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§ Добринцофф
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7050
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.02.20 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Этот светлый час нужен утром, а не вечером. Чтобы дети первые 2 урока своё зрение не портили.

Ну в самом деле где ещё можно испортить зрение как ни на первых двух уроках,ведь дома у детей исключительно естественный свет круглые сутки и за компьютером они целый день не сидят.
Интересно,а как же мы бедные несчастные советские школьники,сидели первые уроки при свете дневных ламп?
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