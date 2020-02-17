yudjin Re: Многопрофильную больницу на 600 коек построят в новом... #8





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6409

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:06 Цитата: взамен обветшавшим медицинским организациям города Костанай.

Я так понял, что городскую больницу в районе Радуги перенесу в новое здание в Кунае, а в старом будет реабилитационный центр.

Интересно, много ли после этого появится случаев когда скорая не довезла экстренного пациента до реанимации горбольницы?

Это же надо до такого додуматься... за 15 км от города строить такое медучреждение. Туда ходит один автобус ТРИ раза в день. Конечно, со временем может и станет 103-ий регулярным, но кому станет легче? Набивающимся как в бочку 102 автобуса студентам и работающим в городе?

Да, товарисч Дудник и Мухамбетов, не у всех есть свой транспорт... тем более служебный.



Ну построить то очередной сарайы смогут и бухнуть в него миллиарды на оборудование, которое буду демонстрировать делегациям и прочим Даригам, но работать-то кто будет? сопливые выпускники?

А ведь качественная медицина заключается не в цвете штукатурки и халатов на ресепшене, а в тех, кто находится в этих халатах.