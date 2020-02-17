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§ NG.kz
Многопрофильную больницу на 600 коек построят в новом микрорайоне Кунай в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38064
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Управлением здравоохранения разрабатывается концепция будущего крупного медцентра. Он будет построен по европейским стандартам с применением новых медицинских технологий взамен обветшавшим медицинским организациям города Костанай.
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§ Vit
Re: Многопрофильную больницу на 600 коек построят в новом...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8957
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.02.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как к вам попасть. В кабинет. По шагаво расскажу как я лечу ребёнка. В личку номер скиньте. Я с ребёнком и с бывшей женой приеду, пообщаемся. Поговорим про бесплатную медецину.
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§ Гога
Re: Многопрофильную больницу на 600 коек построят в новом...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2235
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.02.20 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
обветшавшим
-----значение слова -• ветхий• дряхлый,потерявший прочность, крепость от времени . Неужели так плохо стало со всеми медучреждениями города??
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§ Гога
Re: Многопрофильную больницу на 600 коек построят в новом...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2235
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.02.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
строительство этого объекта должно начаться в 2024 году, но по его просьбе Министерство здравоохранения согласилось перенести срок на 2021 год.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37708#839200
-----Китайцев позовите . Дешевле будет.Да ещё и построят быстрее.
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§ ACROS
Re: Многопрофильную больницу на 600 коек построят в новом...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 17.02.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Китайцев позовите . Дешевле будет.Да ещё и построят быстрее


Тоже хотел об этом сказать: за две недели и на 1500 человек и очевидно дешевле чем за счёт НАШЕГО бюджета.
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§ ACROS
Re: Многопрофильную больницу на 600 коек построят в новом...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 17.02.20 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
так плохо стало


Областную больницу, вроде недавно построили, при Сергее Витальевиче, у которого 80 000 гектаров земли в Акмолинской области.
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§ abaika95
Многопрофильную больницу на 600 коек построят в новом микрорайоне Кунай в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3178
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//Тоже хотел об этом сказать: за две недели и на 1500 человек и очевидно дешевле чем за счёт НАШЕГО бюджета//


Ой опять эта "чудо" Китайская больница) видел видео изнутри,составлена из блоков,вместо окон решетки) это не больница а изолятор обыкновенный) кстати после первого дождя,крыша протекла)
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§ ACROS
Re: Многопрофильную больницу на 600 коек построят в новом...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 17.02.20 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //будет построен по европейским стандартам с применением новых медицинских технологий взамен обветшавшим медицинским организациям города//

Помнится, бывший нар.деп Верховного Совета Казахской ССР И.Н.Исергепов часто критиковал областное руководство здравоохранения за НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ использование ( оно попросту валялось и пылилось в подсобках областной больницы) ДОРОГОСТОЯЩЕГО медицинского оборудования приобретённого за БЮДЖЕТНЫЕ деньги. Не повторилось бы де жа вью.
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§ yudjin
Re: Многопрофильную больницу на 600 коек построят в новом...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6409
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.02.20 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
взамен обветшавшим медицинским организациям города Костанай.

Я так понял, что городскую больницу в районе Радуги перенесу в новое здание в Кунае, а в старом будет реабилитационный центр.
Интересно, много ли после этого появится случаев когда скорая не довезла экстренного пациента до реанимации горбольницы?
Это же надо до такого додуматься... за 15 км от города строить такое медучреждение. Туда ходит один автобус ТРИ раза в день. Конечно, со временем может и станет 103-ий регулярным, но кому станет легче? Набивающимся как в бочку 102 автобуса студентам и работающим в городе?
Да, товарисч Дудник и Мухамбетов, не у всех есть свой транспорт... тем более служебный.

Ну построить то очередной сарайы смогут и бухнуть в него миллиарды на оборудование, которое буду демонстрировать делегациям и прочим Даригам, но работать-то кто будет? сопливые выпускники?
А ведь качественная медицина заключается не в цвете штукатурки и халатов на ресепшене, а в тех, кто находится в этих халатах.
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§ Vit
Re: Многопрофильную больницу на 600 коек построят в новом...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8957
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.02.20 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вячеслав Дудник. Почему в областной детской больницы нету детского гастеринолога? Почему она сидит через дорогу в платном кабинете. И почему они чеки не выдают. Не отмечаются то ли перед налоговой.
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