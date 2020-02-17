/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Максимальное пособие многодетным могут увеличить в 2 раза		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Максимальное пособие многодетным могут увеличить в 2 раза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38063
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В настоящее время прорабатываем вопрос дифференциации пособий на восьмого и последующего ребенка, ориентировочно по 4 МРП на каждого", - сообщил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов на коллегии ведомства.
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: Максимальное пособие многодетным могут увеличить в 2 раза
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3521
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.02.20 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По чирику на ребенка, не густо. Можно за день сожрать этот чирик, на карусели сходить или бассейн
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 145
Пользователей: 2
Всего: 147

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх