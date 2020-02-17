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§ NG.kz
Многопрофильную больницу на 600 коек построят в новом микрорайоне Кунай в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38063
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Управлением здравоохранения разрабатывается концепция будущего крупного медцентра. Он будет построен по европейским стандартам с применением новых медицинских технологий взамен обветшавшим медицинским организациям города Костанай.
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§ Vit
Re: Многопрофильную больницу на 600 коек построят в новом...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8955
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.02.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как к вам попасть. В кабинет. По шагаво расскажу как я лечу ребёнка. В личку номер скиньте. Я с ребёнком и с бывшей женой приеду, пообщаемся. Поговорим про бесплатную медецину.
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§ Гога
Re: Многопрофильную больницу на 600 коек построят в новом...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2235
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.02.20 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
обветшавшим
-----значение слова -• ветхий• дряхлый,потерявший прочность, крепость от времени . Неужели так плохо стало со всеми медучреждениями города??
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§ Гога
Re: Многопрофильную больницу на 600 коек построят в новом...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2235
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.02.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
строительство этого объекта должно начаться в 2024 году, но по его просьбе Министерство здравоохранения согласилось перенести срок на 2021 год.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37708#839200
-----Китайцев позовите . Дешевле будет.Да ещё и построят быстрее.
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§ ACROS
Re: Многопрофильную больницу на 600 коек построят в новом...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 17.02.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Китайцев позовите . Дешевле будет.Да ещё и построят быстрее


Тоже хотел об этом сказать: за две недели и на 1500 человек и очевидно дешевле чем за счёт НАШЕГО бюджета.
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§ ACROS
Re: Многопрофильную больницу на 600 коек построят в новом...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 17.02.20 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
так плохо стало


Областную больницу, вроде недавно построили, при Сергее Витальевиче, у которого 80 000 гектаров земли в Акмолинской области.
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§ abaika95
Многопрофильную больницу на 600 коек построят в новом микрорайоне Кунай в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3176
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//Тоже хотел об этом сказать: за две недели и на 1500 человек и очевидно дешевле чем за счёт НАШЕГО бюджета//


Ой опять эта "чудо" Китайская больница) видел видео изнутри,составлена из блоков,вместо окон решетки) это не больница а изолятор обыкновенный) кстати после первого дождя,крыша протекла)
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