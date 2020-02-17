abaika95 Многопрофильную больницу на 600 коек построят в новом микрорайоне Кунай в Костанае #6





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 22:30 Цитата//Тоже хотел об этом сказать: за две недели и на 1500 человек и очевидно дешевле чем за счёт НАШЕГО бюджета//





Ой опять эта "чудо" Китайская больница) видел видео изнутри,составлена из блоков,вместо окон решетки) это не больница а изолятор обыкновенный) кстати после первого дождя,крыша протекла)