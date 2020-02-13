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§ NG.kz
Из больницы - в никуда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38063
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зима в этом году теплая. Школьники расстраиваются, что мало отмен занятий. Бездомные рады и ждут весну, когда под каждым кустом - и стол, и дом. Врачи городских и районных больниц тоже ждут весну с нетерпением. Вместе с ней приходит возможность не брать грех на душу, выписывая папциентов без определенного места жительства на верную гибель
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§ arman_kst
Re: Из больницы - в никуда
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.02.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому реально нужна помощь, не могут попасть в больницу. Летом маму не забирала скорая в больницу. Время потеряли. Через 2 недели ее не стало.
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§ сайлау курманов
Re: Из больницы - в никуда
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3521
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.02.20 - 05:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При желании властей всех можно разместить, деньги распыляют налево и направо, а оказать реально нуждающимся в помощи нерешаемая проблема
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§ Victor Yang
Re: Из больницы - в никуда
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12472
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.02.20 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Я не выдержал, - говорит Евгений. - Там все нужно делать по расписанию, строгая дисциплина.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=709&storyid=25886
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Вот, собственно, и вся суть большинства БОМЖей - им нужны жильё, еда, обслуживание, но обязательства на себя они принимать не хотят - даже такие мелкие как соблюдение режима.
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§ Vit
Re: Из больницы - в никуда
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8955
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.02.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

Вот именно. Кому реально нужна помощь, не помогут. Я плачу налоги, ОСМС. Но наше государство не может лечить детей. Хорошо что у меня ещё есть здоровье оплачивать лекарства и платных врачей. А если со мной завтра Че-то произойдёт. Кто моих детей будет кормить, лечить. Государство? Неё. Надежды на них нету. А на этих ребят что в статьи, мне плевать. Приютили на мягких кроватей, кормят вкусной полезной кашкой. А... ещё им списали кредиты. А мне чёт не кто не списывает.
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§ maxsaf
Re: Из больницы - в никуда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5319
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.02.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бриджит Бардов не хочет приехать посмотреть? Или собачки важнее?
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§ elektron
Из больницы - в никуда
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4429
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.02.20 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот, собственно, и вся суть большинства БОМЖей

Сектор газа - Бомж :lol:
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