Vit Re: Из больницы - в никуда #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8955

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:45 Цитата: arman_kst:



Вот именно. Кому реально нужна помощь, не помогут. Я плачу налоги, ОСМС. Но наше государство не может лечить детей. Хорошо что у меня ещё есть здоровье оплачивать лекарства и платных врачей. А если со мной завтра Че-то произойдёт. Кто моих детей будет кормить, лечить. Государство? Неё. Надежды на них нету. А на этих ребят что в статьи, мне плевать. Приютили на мягких кроватей, кормят вкусной полезной кашкой. А... ещё им списали кредиты. А мне чёт не кто не списывает.