alex_60 Re: Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7235

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:36 ///В этом году инициатором скорейшего завершения встречи главы региона с население стал глава крестьянского хорхяйства Борис Князев, хотя желающих

задать вопросы еще было достаточно.///



Значит его перевели в ранг Аксакалов.

Уже трудно досидеть ему до вечера.

Ну если такие уставшие, и пошли бы по своим делам, другим бы не мешали вопросы задавать. А какое-то затыкание ртов пришедших. Со стороны уставших.