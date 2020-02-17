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≡ Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38063
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в зале Jastar Saraiy сегодня, 17 февраля. По традиции глава региона рассказал о социально-экономическом развитии области и о росте производства продукции по всем показателям.
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§ abaika95
Re: Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем...
abaika95


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Сообщений: 3176
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что и все?) А как же "мест нехватило и люди дрались за кресло?") Вопрос всем дали задать?) Микрофон ни у кого из рук не вырывали?)
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§ Ainagulsu
Re: Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем...
Ainagulsu


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Сообщений: 3
Регистрация: 10.02.20
Отправлено: 17.02.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Князев мужчина сильный! Архимед думаю хороший тон задал встрече максимально
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§ alex_60
Re: Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7235
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.02.20 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///В этом году инициатором скорейшего завершения встречи главы региона с население стал глава крестьянского хорхяйства Борис Князев, хотя желающих
задать вопросы еще было достаточно.///

Значит его перевели в ранг Аксакалов.
Уже трудно досидеть ему до вечера.
Ну если такие уставшие, и пошли бы по своим делам, другим бы не мешали вопросы задавать. А какое-то затыкание ртов пришедших. Со стороны уставших.
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§ arman_kst
Re: Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.02.20 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Равон теперь не будет, с лета будет под маркой Шевроле выпускать.
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§ Козлов я
Re: Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 774
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.02.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аким Денисовского района ответил: на капитальный ремонт Пресногорьковской школы

Мдя, где Пресногорьковка и где Денисовский район? Между ними вся область или три локтя по карте.
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§ abaika95
Re: Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3176
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А какое-то затыкание ртов пришедших. Со стороны уставших//


Ну так не написали же сколько встреча длилась) может 4 часа они там "задавали")
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§ maxsaf
Re: Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5319
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.02.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
может 4 часа они там "задавали")

У меня на чтение ушло 5 минут, причем вместе с баснями. Большая часть отчета - в будущем времени. А как же "не говори гоп, пока не перепрыгнешь"?))
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§ Гога
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2235
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.02.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
70 процееюнтов
----Какие интересные неологизмы .Да и новый город появился?? Или уже переименовали ??

[Исправлено: Гога, 17.02.2020 - 18:21]
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§ abaika95
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3176
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Большая часть отчета - в будущем времени. А как же "не говори гоп, пока не перепрыгнешь"?))//



Ну может ещё одна статья будет,где все поподробнее распишут) тут как-то "голопам по Европам" получилось)
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§ Гога
Re: Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2235
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.02.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
около 600-700 млн тенге, которые "планируют выделить".

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37709
-----Вновь спрошу - а нет ли там возможности скважину пробурить?
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§ сайлау курманов
Re: Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3521
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.02.20 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ляму на каждого жителя, очень даже расточительно
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§ Гога
Re: Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2235
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.02.20 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на строительство тротуара запланировали 100 млн тенге,

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37709#839196
---- И это на 3 км - 33 333 тнг на пог.метр? Или автор текста , или аким не правы . (Качественно и приемлемо.цена от 2000 тг за квадратных метра, с материалам---это Алма-Ата. Это на Авито есть)
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§ Гога
Re: Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2235
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.02.20 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

----Так и хотелось бы узнать - а может скважину дешевле ??
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