





(Полноправные пользователи) Сообщений: 243

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 16:08 Непонятна позиция государства в отношении ЭКОЛОГИИ, а если конкретно то по выбросам или выхлопам авто в атмосферу. На протяжении предыдущих лет государство всячески поощряло автовладельцев на установку ГБО на авто, даже создали в астане в предверии ЭКСПО предприятие такси на газу. Были чиновников в прошлом году о послаблении, льготах и даже планируемого списания налога на транспорт для владельцев авто с ГБО с 2020 года. Теперь же государство, в лице Беккера, заявляет что авто работающее на газу - это ОПАСНЫЙ вид транспорта и с нового 2020 года УГРОЖАЕТ жизни и безопасности гражданам Казахстана приведя при этом "притянутую за уши" статистику о авариях авто с газом. Написать и сказать можно что угодно, тем более он простой солдат в погонах,и понятно что он озвучивает не свою инициативу, а задумки нефтяных и бензиновых олигархов, которые очевидно будут терять свою будущую прибыль от стремительного перехода авто с бензина на газ. Да и государство своими "подарками" населению в виде- списания потреб.кредитов; массовой раздачи АСП; списания налогов на доход с МСБ; армянским авто тоже спишут наверное их платежи и много ещё такого "халявного" - поиздержалось в плане поступлении акша в бюджет , а медикам, учителям, армии, полиции надо платить , а деньги где Зин: - вот и дали тормоз на своё обешание виде списания налогов на транспорт на газу. Ладно это обещание : никто его и не спрашивал - но, зачем "НЕ ПУЩАТЬ" на стоянку в крытые паркинги, это же так же безопасно как и природный газ на кухне в квартире, тем более установка и тех.обслуживание производяться в солидных фирмах имеющих как минимум сертификацию оборудования и естественно лицензию, и прошедшие ДОЛГИЙ путь согласования от органов ДП до сертификационного пункта. Пойти на митинг, что ли и подрать горло - это стало ОБЫЧНОЙ практикой диалога власти с народом.