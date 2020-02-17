Цитата: Vit:

Сынок я веду тебя в школу, посмотри сам. На лево, на право. Он да папа смотрю. Как то проверил. Отпустил и говорю иди. Он пошёл а я смотрю в след. Он не фига не посмотрел в лево и вправо.

Не тот случай, видео видели многие, 2 машины из 3-х остановились, даже самая дальняя от пешеходов.