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§ NG.kz
Сбитая на пешеходном переходе девочка скончалась в больнице Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38060
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девочка, пострадавшая в ДТП на пр. Кобланды батыра, умерла сегодня, 17 февраля, не приходя в сознание. Об этом сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА.

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[Исправлено: Volkov, 17.02.2020 - 15:18]

§ Vit
Re: Сбитая на пешеходном переходе девочка скончалась в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8954
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.02.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет страшней горя потеря ребёнка. Не какие соболезнование не помогут. Берегите своих детей. Двадцать раз посмотрите по сторонам и потом переходите. Ситуации разные и водители разные, могут не заметить.
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§ KOS77
Re: Сбитая на пешеходном переходе девочка скончалась в...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 17.02.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезную родным, не дай бог такого никому. Странно, о виновнике ничего нигде не написано?! Обычно если кто-то на "жигулях" совершает ДТП о нём все подробности известны всем, а здесь тишина...
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§ Мурзилка
Re: Сбитая на пешеходном переходе девочка скончалась в...
Мурзилка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 17.02.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:

И не говорите, странно это как-то, 71-летний дед несется на скорости на мерсе и сбивает...
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§ Vit
Re: Сбитая на пешеходном переходе девочка скончалась в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8954
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.02.20 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:

Вот именно. 71. Не увидел. Вовремя не смог среагировать. Я не устаю повторять. Сынок я веду тебя в школу, посмотри сам. На лево, на право. Он да папа смотрю. Как то проверил. Отпустил и говорю иди. Он пошёл а я смотрю в след. Он не фига не посмотрел в лево и вправо. Наругал потом его. Сильно.
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§ KOS77
Re: Сбитая на пешеходном переходе девочка скончалась в...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 17.02.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Сынок я веду тебя в школу, посмотри сам. На лево, на право. Он да папа смотрю. Как то проверил. Отпустил и говорю иди. Он пошёл а я смотрю в след. Он не фига не посмотрел в лево и вправо.

Не тот случай, видео видели многие, 2 машины из 3-х остановились, даже самая дальняя от пешеходов.
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§ abaika95
Сбитая на пешеходном переходе девочка скончалась в больнице Костаная
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3170
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//И не говорите, странно это как-то, 71-летний дед несется на скорости на мерсе и сбивает//


А что в этом странного? Дед старый,реакция уже не та,зрение ни как у 20-летнего,все в купе и даёт трагедию


С 50 лет,водителей надо таскать на экзамены,анализы,тесты и чем старше водитель тем чаще таскать
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§ Добринцофф
Сбитая на пешеходном переходе девочка скончалась в больнице Костаная
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7049
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.02.20 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перестаньте по всему городу расставлять эти переходы смерти,сколько людей на них погибло и покалечилось.Почему нельзя делать регулируемые пешеходные переходы.
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§ abaika95
Сбитая на пешеходном переходе девочка скончалась в больнице Костаная
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3170
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Почему нельзя делать регулируемые пешеходные переходы//



Так там вроде как светофор есть
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§ Гога
Re: Сбитая на пешеходном переходе девочка скончалась в больнице...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2229
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.02.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
----Такой на Абая вроде был ?
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