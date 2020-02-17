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§ NG.kz
Сбитая на пешеходном переходе девочка скончалась в горбольнице Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38054
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девочка, пострадавшая в ДТП на пр. Кобланды батыра, умерла сегодня, 17 февраля, не приходя в сознание. Об этом сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА.
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§ Vit
Re: Сбитая на пешеходном переходе девочка скончалась в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8948
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.02.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет страшней горя потеря ребёнка. Не какие соболезнование не помогут. Берегите своих детей. Двадцать раз посмотрите по сторонам и потом переходите. Ситуации разные и водители разные, могут не заметить.
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