Добринцофф Токаев поручил восстановить работу соцсетей в Казахстане #8





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7048

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 10:28 Тут недавно статья была,что года через три только картами рассчитываться будем,так вот вчера во время глобального сбоя,я нигде не мог рассчитаться картой сбербанка,то же самое у меня в магазине клиенты не могли провести оплату.

Одна тётка орала как резаная ,дайте мне этого хозяина,я его порву,а на него налоговую натравлю,он обязан принять платёж,у меня нету налички как хотите так и принимайте.

И что вот с такими вот делать?Может им сразу аккаунт Токаева давать пусть туда пишут.