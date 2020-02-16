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≡ Коронавирус на круизном лайнере в Японии: заразились еще 70 человек		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Коронавирус на круизном лайнере в Японии: заразились еще 70 человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38054
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По сообщению главы министерства здравоохранения Японии Като Кацунобу, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 355 человек.
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§ Vit
Re: Коронавирус на круизном лайнере в Японии: заразились еще 70...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8948
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.02.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой сосед. Армен. Самогонщик. Продаёт тему. Говорит лечит все болезни.
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§ drakon
Коронавирус на круизном лайнере в Японии: заразились еще 70 человек
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18582
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.02.20 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Говорит лечит все болезни.

Виталик, ты бы - попробовал... :lol: :oops:
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§ Сыкымы
Re: Коронавирус на круизном лайнере в Японии: заразились еще 70...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1036
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 16.02.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Не плюй в колодец...
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§ ACROS
Re: Коронавирус на круизном лайнере в Японии: заразились еще 70...
ACROS


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Сообщений: 242
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 16.02.20 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Походу они все там будут заражать по цепочке, по геометрической прогрессии, до тех пор пока все не вымрут. Лайнер, вернее пассажиры этого лайнера обречены. Надо казахскому правительству послать самолёт и силой забрать наших, пока их ещё не заразили. Лайнер - это не изолированный госпиталь и не больница - это комплекс для развлечения, там всё открыто и вирус имеет доступ до всех мест.
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§ директор пляжа
Re: Коронавирус на круизном лайнере в Японии: заразились еще 70...
директор пляжа


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Сообщений: 408
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 17.02.20 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В министерстве здравоохранения Казахстана 13 февраля сообщили, что на данном лайнере находятся четыре казахстанца. «Состояние здоровья у них удовлетворительное. Результаты лабораторных исследований находятся в работе», — заявил официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип. О том, планирует ли Казахстан эвакуировать своих граждан с японского судна, пока неизвестно."
типичная забота о своих гражданах...
- может с канадцами долетите? если место есть
"держитесь там и хорошего настроения)) ;-)
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§ Тот самый
Коронавирус на круизном лайнере в Японии: заразились еще 70 человек
Тот самый


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Сообщений: 479
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 17.02.20 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
Казахстан эвакуировать своих граждан с японского судна


Вчера американцы вывезли с лайнера 380 своих граждан. До берега катерами, там в автобусы до авиабазы и на самолёты.

[Исправлено: Тот самый, 17.02.2020 - 09:47]
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§ Тот самый
Коронавирус на круизном лайнере в Японии: заразились еще 70 человек
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 479
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 17.02.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
это не изолированный госпиталь


Это изначально было ясно, не понятно чего ждала Япония. Ну заблокировали, молодцы. Людям-то что сдохнуть теперь там? Даже дорогие каюты там совсем не просторные, расчёт, что ты будешь ходить по лайнеру и развлекаться. Вот и ходят.
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§ abaika95
Коронавирус на круизном лайнере в Японии: заразились еще 70 человек
abaika95


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Сообщений: 3163
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//. О том, планирует ли Казахстан эвакуировать своих граждан с японского судна, пока неизвестно."типичная забота о своих гражданах...//



Да да конечно) а то что ещё 3 тысячи человек с разных стран на этой плавучей тюрьме находятся это так и должно быть?)
З-забота)
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§ abaika95
Коронавирус на круизном лайнере в Японии: заразились еще 70 человек
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3163
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Это изначально было ясно, не понятно чего ждала Япония. Ну заблокировали, молодцы/



Японцы не играют в з-заботу
заражены?-помирайте в море, нечего остальной социум на острове заражать


Древняя нация,ядерные бомбандировки пережившая,не нам их учить
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§ директор пляжа
Re: Коронавирус на круизном лайнере в Японии: заразились еще 70...
директор пляжа


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Сообщений: 408
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 17.02.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да да конечно) а то что ещё 3 тысячи человек с разных стран на этой плавучей тюрьме находятся это так и должно быть?) З-забота)

в этом контексте уместнее отвечать как говорится за себя, а то что государству по бороде это очевидно, чтобы это отрицать нужно быть слепым или глухим. анализы говорите они делают?))) ахахахха
Цитата:
Тот самый:
Людям-то что сдохнуть теперь там?

для этого в Японии есть посольства других государств, пусть и занимаются вопросом возврата своих больных и здоровых граждан.
их всего 120 миллионов, стоит ли рисковать масштабной эпидемией ради кучки туристов? правильно думаешь. Их итак в 2011 20 тыс человек погибло.
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