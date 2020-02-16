ACROS Re: Коронавирус на круизном лайнере в Японии: заразились еще 70... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 242

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:05 Походу они все там будут заражать по цепочке, по геометрической прогрессии, до тех пор пока все не вымрут. Лайнер, вернее пассажиры этого лайнера обречены. Надо казахскому правительству послать самолёт и силой забрать наших, пока их ещё не заразили. Лайнер - это не изолированный госпиталь и не больница - это комплекс для развлечения, там всё открыто и вирус имеет доступ до всех мест.