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§ NG.kz
Коронавирус на круизном лайнере в Японии: заразились еще 70 человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38052
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По сообщению главы министерства здравоохранения Японии Като Кацунобу, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 355 человек.
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§ Vit
Re: Коронавирус на круизном лайнере в Японии: заразились еще 70...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8947
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.02.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой сосед. Армен. Самогонщик. Продаёт тему. Говорит лечит все болезни.
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§ drakon
Коронавирус на круизном лайнере в Японии: заразились еще 70 человек
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18582
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.02.20 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Говорит лечит все болезни.

Виталик, ты бы - попробовал... :lol: :oops:
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§ Сыкымы
Re: Коронавирус на круизном лайнере в Японии: заразились еще 70...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1036
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 16.02.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Не плюй в колодец...
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