yudjin Re: Какое место занял Архимед Мухамбетов в рейтинге активности... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6405

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:21 Цитата: maxsaf:

а сколько лайков натыкал

Не удивительно, что с такой отталкивающей внешностью и манерой говорить у Мухамбетова 1,4 тыщи лайков, в то время как у других от 4-10.



Да и в принципе составлять рейтинг по инстаграму - развлекательно-рекламной, словоблудной соц сети и модном рассаднике национализма каким является фэйсбук, как-то несерьёзно. Да и есть сомнения в их личном ведении этих страниц.