Козлов я Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3318





(Полноправные пользователи) Сообщений: 770

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:46 Цитата: drakon:

Да, когда снег перестанет - выпадать...

Тогда никогда. Чтобы никто не вернулся (вдруг снега не будет!)- мы его заготавливаем.



