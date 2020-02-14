elektron Флуд и оффтопик (часть 4) #8596





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4428

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:22 Цитата: ACROS:

Гос.чиновники ВООБЩЕ не хотят работать

Ну тут я немного заступлюсь наверное, за бедных чиновников.

При всём желании ни какой чиновник не заставит грейдер, снегоуборочную машину, да даже простой трактор выехать в ночь, толи день на дорогу. Нет звена это координирующего. Да и тот же грейдерщик, водила, тракторист, пошлёт просто своего прораба, или кем он там им является. И продолжит пить водку. А пьяным выходить на дорогу нельзя. Вот когда эти работники служивые будут не меньше этих чиновников получать, тогда может, что и наладится.

ПС: Может даже и сама необходимость в таких чиновниках отпадёт



[Исправлено: elektron, 14.02.2020 - 17:31]