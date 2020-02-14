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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4428
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.02.20 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Гос.чиновники ВООБЩЕ не хотят работать

Ну тут я немного заступлюсь наверное, за бедных чиновников. ;-)
При всём желании ни какой чиновник не заставит грейдер, снегоуборочную машину, да даже простой трактор выехать в ночь, толи день на дорогу. Нет звена это координирующего. Да и тот же грейдерщик, водила, тракторист, пошлёт просто своего прораба, или кем он там им является. И продолжит пить водку. А пьяным выходить на дорогу нельзя. ;-) Вот когда эти работники служивые будут не меньше этих чиновников получать, тогда может, что и наладится. 8-)
ПС: Может даже и сама необходимость в таких чиновниках отпадёт :lol:

[Исправлено: elektron, 14.02.2020 - 17:31]
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1583
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.02.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да и тот же грейдерщик, водила, тракторист, пошлёт просто своего прораба, или кем он там им является. И продолжит пить водку. А пьяным выходить на дорогу нельзя. Вот когда эти работники служивые будут не меньше этих чиновников получать, тогда может, что и наладится.



Выходит, Эл, все грейдерщики, водилы, трактористы пьянь одна?
А при увеличении зарплаты они пить перестанут?
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 14.02.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
заступлюсь


Вы их ОПРАВДЫВАЕТЕ , а не заступаетесь. Приведу пример: в советское время у нашего совхоза был свой ЛЗУ (лесозаготовительный участок) в Усть Илиме; мы каждую зиму там заготавливали деловую древесину для летнего строительного сезона, зимой- мороз не мороз, буран не буран, а кровь из носа пять кировцев с телегами и пять камазов должны были бесперебойно качать этот лес. Впереди Кировец с ДАГ-ом, сзади второй Кировец с лопатой - и никаких проблем. Всё упирается в человеческий фактор и в мотивацию.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4428
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.02.20 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Выходит, Эл, все грейдерщики, водилы, трактористы пьянь одна?

Ну за всех не могу сказать, но определённая группа лиц всегда присутствует. ;-) Цитата:
таноми52:
А при увеличении зарплаты они пить перестанут?

Не могу утверждать. Но у нас на пример в гор. службе выделена эта группа лиц отдельно.
И зарабатывают пусть и не особенно больше и не всегда больше других, но имеют другие привилегии (öffentliche Dienst)
называются. Но практически в любое время суток, должны быть в "форме" и готовы к выезду, для выполнения задания. И как то вот дорожат своей работой :lol: 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4428
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.02.20 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Вы их ОПРАВДЫВАЕТЕ

Ни в коем случае, дров наломано не мало. И оправданий тут быть не может.Цитата:
ACROS:
Всё упирается в человеческий фактор и в мотивацию.

Вот и я про тоже и зарплата, тут не последний мотиватор. 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4428
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.02.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если сократить тех чиновников, а вырученные деньги распределить по службам, за это ответственные. Вот увидите, что службы сами, без чиновников, начнут работать. :lol:
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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


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Сообщений: 486
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 16.02.20 - 06:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ведунья: Зри (или зрить) в корень, - ежели по праву рассуждать, государевых людишек 6 из 10 надо разогнать за никчемностью, ибо надобности в них само государство ни коим образом не имеет. Супротив такого разумения может выступить статистика, сиречь данные об трудах государевых и казенных приведши могущая. Однакож, кормящих на пальцАх сосчитать возможно, при этом на государевой службе усердствующих несть числа.
Складуют на сей день снега в столице и в граде самом, да ишшо и на взгорках за ейной чертой. Тяжкая весна будет. В снегАх кто разбираша, тому зачем мешаша.
Достаточно взять реального тракториста-машиниста на погрузчик и нет проблем без всяких потеюще-переживающе-неспящих чиновников. От их переработок, дежурств, гонок, матюков лучше не было и не будет наХ никогда.

[Исправлено: pro100tak, 16.02.2020 - 07:04]
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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 16.02.20 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужас как виснет НГ. Проверка. Как будто хотят лишить голоса.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 530
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.02.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Гос.чиновники ВООБЩЕ не хотят работать

А что, кто-то в нашей стране ВООБЩЕ хочет работать? Что-то мне такие люди не встречались. :-)
Цитата:
ACROS:
2/3 человечества заразиться

скрещиваю пальцы :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7233
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.02.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут такие дела.
обычно от мандаринов апельсинов
после праздников семечки
в горшки с цветами.
обычно -не всходят.
а тут по случаю экзофрукты из поднебесной поели.
привезенные с острова хайнань.
в ноябре поели, семечки туда же. в цветы.
и в феврале взошли.
один фиолетовый , сантиметров десять уже,
второй зеленый -где-то пять в в высоту.
что делать?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7233
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.02.20 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Джеймс Клавелл.
Сегун. первая книга, их три .
пыль вытирал,
решил память обновить.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 530
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.02.20 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что делать?

Пересадить и попробовать вырастить. Урожай вряд ли получится собрать с них, но выглядеть неплохо.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7233
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.02.20 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
но выглядеть неплохо.


они и сейчас красивые.
фиолетовое -листиками, а зеленое с претензией на дерево.
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