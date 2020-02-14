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≡ Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38050
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.20 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища. Об этом он сообщил в четверг в фейсбуке. Внук лидера нации объяснил свой шаг тем, что, по его мнению, на него оказывает давление семья.
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§ drakon
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.02.20 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Чужое грязное бельё.

Цитата:
Vit:
Это свое родное))

Их бельё - грязнее моего... :lol: :oops: :-P
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§ Мишаня
Re: Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 792
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 15.02.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По его словам, он обладает информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана"

Причем, на просторах СМИ РФ эта небольшая новость была более раскрыта, со схемой транзита углеводородов через нацдостояния РФ и выводом в офшор бабосиков на кошелёк очень близкой родни Айсултана. С именами, фамилиями. Тут как то скупо
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§ elektron
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4428
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.02.20 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
именами, фамилиями. Тут как то скупо

Да вроде и так всё понятно. Или 30-ть лет врали, а внука под поезд. Или внук "Герой" ;-)
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§ pro100tak
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
pro100tak


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Сообщений: 486
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 16.02.20 - 05:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Мне кажеться неэтично обсуждать чьи то семейные проблемы,

Так должно было быть в бывших коммуналках, ну или в деревнях при Союзе. Нормальные люди пытались бы избегнуть такого по любому. Кому нужны чьи-то проблемы, когда своих хватает? Но это, к сожалению, было. Это часть нашей истории при СССР- подслушать и сдать. Потом что-то пошло не так. Главная партия захотела стать лучше и стала бороться сама с собой. Ведь даже боролись в отдельно взятых ячейках. Насколько применимо это к какой-нибудь, любой ячейке (Семье) нашего общества сегодня? Можно ли проводить параллели или искать аналогии, сложно ли сидеть на двух стульях? - всё икс3. Книга лиц заполнена, переполнена событиями. Внук там или не внук, сам или не сам - икс3. В августе 91-го Горбачев, последний генсек, первый и последний Президент СССР (надо же сколько эпитетов) объявил о самороспуске КПСС - главной, да еще и единственной партии. Так сложились обстоятельства по разумению одного только человека. Ни съездов, ни пленумов. Видать, понимал, что она погрязла в коррупции. У нас сегодня процентов 75 из пойманных, сдается, члены партии. Статистика на этот счет запредельна и неумолима. Что будет в марте у нас? А вдруг честный справедливый самороспуск большинством голосов нормальных? Если нет, то выход кое-кого из партии просто необходим. 72% отдали свои голоса за будущее.

[Исправлено: pro100tak, 16.02.2020 - 09:16]
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