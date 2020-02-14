Цитата: По его словам, он обладает информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана"

Причем, на просторах СМИ РФ эта небольшая новость была более раскрыта, со схемой транзита углеводородов через нацдостояния РФ и выводом в офшор бабосиков на кошелёк очень близкой родни Айсултана. С именами, фамилиями. Тут как то скупо