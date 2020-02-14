abaika95 Re: Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического... #3





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 10:00 Цитата-//По его словам, он обладает информацией...//





Цитата-//оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них//





Цитата-//признавал, что употреблял наркотики//





Вот и вся жизнь) завтра он скажет что с кусанием копов его кровавая гэбня подставила) а наркотики лично Путин подкидывал)





Цитата-//Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления//





Бесплатно учился?) Если да,то выплатили за него неустойку?) Он же не работает сейчас по специальности........хотя может и работает.........) Что за логика такая учить будущих разведчиков в других странах?) Мало ли что ему там в "уши напели") а раз человек придается всяким страстям то на крючок его можно за пару грамм подловить....эх