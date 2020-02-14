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§ NG.kz
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38049
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.20 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища. Об этом он сообщил в четверг в фейсбуке. Внук лидера нации объяснил свой шаг тем, что, по его мнению, на него оказывает давление семья.
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§ Поедатель
Re: Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 14.02.20 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первые руководители должны быть в первых рядах по воспитанию патриотизма у молодёжи, и в первую очередь таковыми растить своих отпрысков, а не совать их за границу для обучения. Учёные советского периода не учились в престижных заведениях европейских стран, однако на их счету великое множество достижений и изобретений.
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§ самый умный
Re: Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 388
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 14.02.20 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
По его словам, он обладает информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана".

От деда получить не боится? Папка вон нозил и донозился в свое время %)
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§ abaika95
Re: Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического...
abaika95


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Сообщений: 3156
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.02.20 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//По его словам, он обладает информацией...//


Цитата-//оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них//


Цитата-//признавал, что употреблял наркотики//


Вот и вся жизнь) завтра он скажет что с кусанием копов его кровавая гэбня подставила) а наркотики лично Путин подкидывал)


Цитата-//Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления//


Бесплатно учился?) Если да,то выплатили за него неустойку?) Он же не работает сейчас по специальности........хотя может и работает.........) Что за логика такая учить будущих разведчиков в других странах?) Мало ли что ему там в "уши напели") а раз человек придается всяким страстям то на крючок его можно за пару грамм подловить....эх
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§ KstKZ
Re: Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического...
KstKZ


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Сообщений: 82
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 14.02.20 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще странно все это, крупные разоблачения якобы и опять англия, США к нам зачастили, события разные печальные... Неужели в верхах ничего не замечают этого... Скорее всего есть определенный план и ему следуют...
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§ drakon
Re: Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.02.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Скорее всего есть определенный план

План, по Внедрению Казахстанской Разведки... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Re: Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.02.20 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Что за логика такая учить будущих разведчиков в других странах?)

А судей учить в Германиях - нормуль? ))
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§ maxsaf
Re: Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.02.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
По его словам, он обладает информацией..

Ну а вдруг? Пусть говорит, а мы потом обсудим ))
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§ abaika95
Re: Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3156
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.02.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А судей учить в Германиях - нормуль?//


Судей,юристов,чиновников,да даже полицейских и офицеров армии допустим можно) но блин не разведку же)
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§ pro100tak
Re: Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 483
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 14.02.20 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поедатель:
Первые руководители должны быть в первых рядах по воспитанию

Вроде тема для, типа, Малахова. Но там что-то о РФ тоже.Цитата:
maxsaf:
Пусть говорит, а мы потом обсудим

В книге лиц по ходу идет ежедневное обогащение Цукерберга.
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§ ACROS
Re: Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 14.02.20 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажеться неэтично обсуждать чьи то семейные проблемы, и спекулировать на этом ( Аблязов и К), на болезни одного из членов семьи , - совсем низко. У этой семейки за тридцать лет и так много косяков перед народом, и какая бы она не была в моральном плане - это их внутреннее дело.
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§ Тот самый
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.02.20 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорее всего из-за этого внука Telegram нам и заблокировали. Он (или кто-то другой) вчера вечером там канал создал https://t.me/aisultanrakhat . Вот видимо так топорно и решили проблему.



[Исправлено: Тот самый, 14.02.2020 - 21:18]
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§ Vit
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8946
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.02.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Не этично это меня обманывать, и моих детей. А тут очень даже этично посмотреть как живут люди которые мне на ночь сказки разказывают про зарплату, про бесплатное медицинское обслуживание. Да и про много чего.
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§ ACROS
Re: Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 14.02.20 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
посмотреть



Чужое грязное бельё. Происхождение и образование не позволяют этого.
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§ Vit
Re: Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8946
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.02.20 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Это не Чужое и грязное. Это свое родное))
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