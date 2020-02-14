/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Приговоренный к пожизненному заключению покончил жизнь самоубийством в аркалыкской тюрьме		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Приговоренный к пожизненному заключению покончил жизнь самоубийством в аркалыкской тюрьме
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38049
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговоренный в 2016 году к пожизненному заключению по делу о вооруженном нападении в городе Актобе 5 июня 2016 года Асхат Имангалиев совершил суицид в УК-161/12 близ города Аркалыка (Костанайская область).
Читать новость

§ ACROS
Re: Приговоренный к пожизненному заключению покончил жизнь...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 14.02.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню это лето и эти события: ещё писали что при нападении на военную часть в Актобе этими безграмотными безработными, вооруженными лишь ржавыми берданками, дежурный офицер военный части вооруженный табельным пистолетом спрятался в выгребной яме туалета,а его подчинённый солдат отстреливался от нападавших и погиб при исполнении; а некий Р. Кулекеев в Алма Ате ОДИН навёл страх на целое ГОВД, которое при полном вооружении забарикадировалось в своём служебном помещении; и в течении полдня этот обкуренный нарик терроризировал целый двухмиллионый город.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Приговоренный к пожизненному заключению покончил жизнь...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3516
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.02.20 - 07:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совсем молодой, сколько их таких же с бородой в чалме помышляют построить свой мир, отличный от всего другого, вроде как молодые революционеры в прошлом веке, так у них получилось и даже остались в памятниках, которые сносят нынешнее поколение вандальным упорством
Профайл Посетить вебсайт

§ Vit
Re: Приговоренный к пожизненному заключению покончил жизнь...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8946
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.02.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Да скатертью дорога. Я в его годы девок зажимал.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 89
Пользователей: 1
Всего: 90

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх