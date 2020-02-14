ACROS Re: Приговоренный к пожизненному заключению покончил жизнь... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 237

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:02 Помню это лето и эти события: ещё писали что при нападении на военную часть в Актобе этими безграмотными безработными, вооруженными лишь ржавыми берданками, дежурный офицер военный части вооруженный табельным пистолетом спрятался в выгребной яме туалета,а его подчинённый солдат отстреливался от нападавших и погиб при исполнении; а некий Р. Кулекеев в Алма Ате ОДИН навёл страх на целое ГОВД, которое при полном вооружении забарикадировалось в своём служебном помещении; и в течении полдня этот обкуренный нарик терроризировал целый двухмиллионый город.