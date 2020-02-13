Цитата: Тот самый:

Машину с места ДТП забрали эвакуатором? Т.е. она до экспертизы была обездвижена?



знаком с ситуацией. знакомые.

следователь сначала сказал не знает как машину увезли.

потом выдал такое" машину на тросе зацепила машина дсп,

сзади , для страховки, ВРОДЕ КАК, зацепила тросом вторая ,на всякий случай".

ВРОДЕ КАК, много о чем говорит.

ВЫ КОГДА НИБУДЬ,ДА хоть В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ФИЛЬМЕ ,ВИДЕЛИ такое ?

номера машин неизвесты, но они саке маке их всегда запросто придумают.

и ,вывод какой? он очевиден. там даже на стоянке после аварии типа, еще кто-то

неизвестный проколол это шланг еще раз,для гарантии наверное.

зато номера машины дсп , которая была рядом с виновником при месте аварии,, неизвестны, и ее сотрудники. не были опрошены.

вывод один - одна шайка -лейка, одни саке маке,до самого верху.

может фамилии Батановой и Пикельской имеют неправильные окончания?

хочется все таки верить в в этом государстве одни законы для всех,

независимо от............................



Цитата: Тот самый:

что есть супервответственный водитель ВАЗ-2114 Даулет Садуев,



каждый месяц он ездил.проверять шланги.

следователи, прокуратура ему верят на слово.

как и всем его показаниям, что он ехал со скоростью 30 км в час, и начал тормозить за километр до пешеходного перехода.

А может с Кустаная На Костанай,другие законы с людяю по фио...?



[Исправлено: alex_60, 15.02.2020 - 12:56]