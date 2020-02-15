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§ NG.kz
Выставка памяти художника Руслана Цечоева открылась в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38049
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На втором этаже художественной галереи разместили 33 произведения Цечоева. Среди привычных зрителю картин, выполненных в цвете, есть пять графических листов и даже одна скульптура, что для многих поклонников творчества художника стало неожиданным.
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§ electro
Re: Выставка памяти художника Руслана Цечоева открылась в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 15.02.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь можно было бы его фото показать
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§ Гога
Re: Выставка памяти художника Руслана Цечоева открылась в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2228
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.02.20 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
----выпускной , 10 класс .
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