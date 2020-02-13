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§ NG.kz
Тормозной путь длиною в 1,5 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38049
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
13 сентября 2018 года Елену Батанову на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Майлина сбил водитель ВАЗ- 2114 Даулет Садуев. Женщина попала в больницу с переломами семи ребер и вызванными этой травмой осложнениями.
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§ drakon
Re: Тормозной путь длиною в 1,5 года
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждём ответ из Прокуратуры... :-o
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§ alex_60
Тормозной путь длиною в 1,5 года
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7229
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.02.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фамилии у пострадавших не очень.
По саке маке не проходят.
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§ alex_60
Тормозной путь длиною в 1,5 года
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7229
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.02.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и добропорядочному отделу
Неплохо бы подключиться.
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§ drakon
Re: Тормозной путь длиною в 1,5 года
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.20 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Остановился лишь через 40 метров на перекрестке Майлина - Аль-Фараби на светофоре.


И чё? У него через 40 метров, шланг, тормозной,
восстановился? Тормознулся же на светофоре...
:-o
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§ Тот самый
Re: Тормозной путь длиною в 1,5 года
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.02.20 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В экспертизе местных автоэкспертов указано, что в момент ДТП у водителя произошел разрыв наружного слоя резины и кордовых нитей тормозного шланга


Цитата:
Иначе можно было бы привлекать к ответственности мастера за то, что он выдал непроверенное заключение о техническом состоянии автомобиля


Серьёзно что ли? У нас на техосмотре машины не смотрят, а здесь хотят сказать, что есть супервответственный водитель ВАЗ-2114 Даулет Садуев, который (раз в год? или даже месяц?) ездит на СТО и проверяет свои шланги... Мда... Что за бред! Машину с места ДТП забрали эвакуатором? Т.е. она до экспертизы была обездвижена? Или он на ней уехал? Если второе, то экспертиза как бы не действительна получается, может он сам повредил или по дороге.

И последнее: даже у ВАЗов 2 отдельных тормозных контура (левое переднее, правое заднее и правое переднее, левое заднее). Обрыв шланга на 1 колесе не приводит к потере тормозов, просто педаль будет проваливаться почти до пола, машину будет тянуть в сторону рабочего переднего колеса, тормозной путь увеличится. Но тормоза будут!
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§ alex_60
Тормозной путь длиною в 1,5 года
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7229
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.02.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Машину с места ДТП забрали эвакуатором? Т.е. она до экспертизы была обездвижена?


знаком с ситуацией. знакомые.
следователь сначала сказал не знает как машину увезли.
потом выдал такое" машину на тросе зацепила машина дсп,
сзади , для страховки, ВРОДЕ КАК, зацепила тросом вторая ,на всякий случай".
ВРОДЕ КАК, много о чем говорит.
ВЫ КОГДА НИБУДЬ,ДА хоть В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ФИЛЬМЕ ,ВИДЕЛИ такое ?
номера машин неизвесты, но они саке маке их всегда запросто придумают.
и ,вывод какой? он очевиден. там даже на стоянке после аварии типа, еще кто-то
неизвестный проколол это шланг еще раз,для гарантии наверное.
зато номера машины дсп , которая была рядом с виновником при месте аварии,, неизвестны, и ее сотрудники. не были опрошены.
вывод один - одна шайка -лейка, одни саке маке,до самого верху.
может фамилии Батановой и Пикельской имеют неправильные окончания?
хочется все таки верить в в этом государстве одни законы для всех,
независимо от............................

Цитата:
Тот самый:
что есть супервответственный водитель ВАЗ-2114 Даулет Садуев,


каждый месяц он ездил.проверять шланги.
следователи, прокуратура ему верят на слово.
как и всем его показаниям, что он ехал со скоростью 30 км в час, и начал тормозить за километр до пешеходного перехода.
А может с Кустаная На Костанай,другие законы с людяю по фио...?

[Исправлено: alex_60, 15.02.2020 - 12:56]
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§ alex_60
Тормозной путь длиною в 1,5 года
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7229
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.02.20 - 12:52
Комментарий удален модератором.
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§ drakon
Тормозной путь длиною в 1,5 года
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.02.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
водитель ВАЗ-2114 Даулет Садуев,

Интересно, кто он?
И его "крыша"... :lol: :-o
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§ alex_60
Тормозной путь длиною в 1,5 года
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7229
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.02.20 - 13:53
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Re: Тормозной путь длиною в 1,5 года
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7229
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.02.20 - 14:37
Комментарий удален модератором.
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§ Козлов я
Тормозной путь длиною в 1,5 года
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 769
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.02.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При чем здесь национальности? Такое может с каждым случиться. Или спросить у этого люка - какая национальность тебя изготовила?
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