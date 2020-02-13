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В экспертизе местных автоэкспертов указано, что в момент ДТП у водителя произошел разрыв наружного слоя резины и кордовых нитей тормозного шланга
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Иначе можно было бы привлекать к ответственности мастера за то, что он выдал непроверенное заключение о техническом состоянии автомобиля
Серьёзно что ли? У нас на техосмотре машины не смотрят, а здесь хотят сказать, что есть супервответственный водитель ВАЗ-2114 Даулет Садуев, который (раз в год? или даже месяц?) ездит на СТО и проверяет свои шланги... Мда... Что за бред! Машину с места ДТП забрали эвакуатором? Т.е. она до экспертизы была обездвижена? Или он на ней уехал? Если второе, то экспертиза как бы не действительна получается, может он сам повредил или по дороге.
И последнее: даже у ВАЗов 2 отдельных тормозных контура (левое переднее, правое заднее и правое переднее, левое заднее). Обрыв шланга на 1 колесе не приводит к потере тормозов, просто педаль будет проваливаться почти до пола, машину будет тянуть в сторону рабочего переднего колеса, тормозной путь увеличится. Но тормоза будут!