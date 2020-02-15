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§ NG.kz
Итоги детского и юношеского конкурса "Армандастар" подведены в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38049
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ежегодный открытый фестиваль собрал 15 хореографических и 13 театральных коллективов из городов и районов Костанайской области. Два дня на двух сценах дети играли спектакли и танцевали. Лучшие поедут представлять регион на республиканском фестивале.
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§ Козлов я
Итоги детского и юношеского конкурса "Армандастар" подведены в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 769
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.02.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Козлов я, 15.02.2020 - 12:13]
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